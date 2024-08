Hoe weinig of veel kun je douchen voordat het slecht voor je huid wordt?

ls je net als ik eigenlijk net iets te vaak op Twitter zit of roddelbladen leest, heb je misschien meegekregen dat er laatst wat discussie was over Amerikaanse beroemdheden die zich niet zo vaak wassen. Het begon met het acteurskoppel Ashton Kutcher en Mila Kunis, die in een podcast hadden laten vallen dat ze hun kinderen pas te wassen als ze echt goed vuil zijn, en niet veel later zei Jake Gyllenhaal dat het goed voor je huid is om niet al te vaak te boenen. (Hij zei dat in een interview met Vanity Fair, misschien niet geheel toevallig ter gelegenheid van het feit dat hij het nieuwe gezicht was van een nieuw Prada-luchtje.) Daarna werd ook acteur Jason Momoa naar zijn wasgewoonten gevraagd. “Ik douche,” antwoordde hij. “Ik ben Aquaman.”

Zelf douche ik erg graag, aangezien ik opgedroogd zweet niet de plezantste geur ter wereld vind. Ik moet dan ook nog even wennen aan deze nieuwe werkelijkheid. Om wat duidelijkheid te scheppen in deze verwarrende situatie, stelde ik Adam Friedmann, dermatoloog bij Stratum Dermatology Clinics, een paar prangende hygiënevragen.

VICE: Hoe goed is het voor je lichaam om jezelf niet te wassen?

Adam Friedmann: De grootste zorg is denk ik de geur: de meeste mensen gaan wat sterker ruiken als ze zich 24 uur niet gewassen hebben. Maar met al die deodorants en parfums van tegenwoordig kun je dat natuurlijk prima maskeren.

Wat je huid betreft, hoef je je niet al te veel zorgen te maken als je slechts af en toe je huid wast, want die reinigt en reguleert zichzelf ook vrij aardig. Maar ik denk dat de meeste artsen zouden zeggen dat het vrij normaal is om je elke 24 uur te wassen, om de lichaamsgeuren binnen de perken te houden. Als je niet naar je werk hoeft en gewoon thuis bent, is er ook niks mis mee om een dagje over te slaan.

Krijg je dan geen uitslag of puistjes?

Als je jezelf echt nooit wast, zou je een teveel aan keratine op kunnen bouwen. Je huid wordt dan wat schilferiger, ruwer en neemt meer vuil op, wat er na verloop van tijd echt groezelig uit kan zien. En hoe langer je je niet wast, hoe vatbaarder je wordt voor vervelende dingen zoals luizen. Je krijgt er in principe geen acne van, want dat heeft meer te maken met je genen en hormonen, maar als je je een tijdje niet wast en gaat zweten, kun je wel irriterende huiduitslag of eczeem krijgen op plekken waar je huid niet schoon wordt, zoals je oksels. Maar het duurt wel even voordat je dat punt hebt bereikt.

Hoelang ongeveer?

Minstens een week.

Dan ruik je waarschijnlijk niet zo fris meer. Wat vind je van deze beroemdheden die zichzelf niet zo vaak wassen?

Zover ik weet zeggen ze alleen dat ze zich soms een paar dagen niet wassen.

Jake Gyllenhaal heeft gezegd dat hij het “steeds minder belangrijk vind” om zichzelf te wassen, en dat ons lichaam zichzelf reinigt. Ik krijg niet de indruk dat hij zichzelf enorm vindt stinken.

Misschien vindt hij zijn eigen geur wel lekker? Ik heb geen idee. Acteurs hebben wel vaker een interessante blik op het leven. Soms zijn het nu eenmaal ongewassen hippies op blote voeten.

Merk je op een gegeven moment niet meer dat je stinkt? Andere mensen kunnen natuurlijk wel zeggen dat je stinkt, maar ik heb soms het vermoeden dat sommige mensen zich nauwelijks bewust zijn van hun eigen lichaamsgeur.

Als je voor een langere tijd een bepaalde geur om je heen hebt hangen, worden de zenuwen in je neus daar minder gevoelig voor. Dus het kan best zijn dat mensen ook ongevoeliger worden voor hun eigen geur. We hebben allemaal weleens iemand ontmoet die een uur in de wind stinkt en van wie je denkt: hoezo ruik je dat zelf niet? Dus het antwoord is denk ik: ja, na een tijdje ruik je jezelf waarschijnlijk wat minder. Dat is dus geen garantie dat je niet stinkt.

Is dat bij kinderen ook zo? Ashton Kutcher en Mila Kunis, maar ook Kristen Bell en haar man zeggen dat ze hun kinderen pas wassen als ze stinken of er vies uitzien.

Kinderen zijn veel schoner dan volwassenen. Je begint pas te stinken als je de puberteit bereikt. Baby’s zijn zelfs extreem schoon – ze hoeven niet zo vaak gewassen te worden, zo ongeveer om de drie of vier dagen. Het is prima om kinderen minder vaak te wassen, maar zoals iedere ouder weet maken ze zichzelf vaak vuil, dus uiteindelijk gebeurt het toch wel.

Aan de andere kant van het douchedebat staat The Rock, die heeft gezegd dat hij drie keer per dag doucht: ’s ochtends een koude douche om wakker te worden, een warme douche na het sporten en voor het slapengaan nog een hete douche. Kun je ook te veel douchen?

Vooral de combinatie van heet douchen en veel zeep gebruiken kan je huid irriteren, maar uiteindelijk is iedereen ook anders. Sommige mensen komen makkelijk weg met zulke gewoontes, maar over het algemeen wordt je huid wel wat droger als je drie keer per dag doucht. Daarom zou het een goed idee kunnen zijn om in plaats van zeep een hydraterende crème te gebruiken.

Zit vaak douchen in onze cultuur ingebakken?

We douchen een stuk vaker dan eigenlijk zou hoeven, maar als het verder geen schade aanricht, kun je je afvragen of het een probleem is. Want je wilt ook gewoon lekker ruiken, toch?

