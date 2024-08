DOUR 2022 in enkele foto’s

De windmolens draaien nog boven het terrein van DOUR 2022. Desondanks de indrukwekkende logistieke prestatie dat dit festival tegenwoordig is, herinneren de meeste bezoekers zich waarschijnlijk hun zonnebrand en de overvloedige hoeveelheden alcohol en andere middelen waarvan we de legaliteit niet zullen bespreken. Maar er zijn ook mooie herinneringen: ‘s nachts in je frisse tent glijden om de volgende dag in een oven wakker te worden, de lieve mensen, het gevoel dat je erbij hoort, je vrienden keer op keer verliezen om dan nieuwe te vinden, en de zonsopgang na een wilde avond.

Er blijft maar 1 vraag in m’n hoofd spoken: was er wel muziek? Ik weet het niet, ik heb het hele festival dronken doorgebracht op de camping en heb de line-up nooit gelezen. Ik weet alleen dat ik wat foto’s nam omdat ik ervoor betaald werd. Tot volgend jaar!

