Dour is een festival vol goede artiesten en wilde avonturen

Ha, wat leven we toch in fijne tijden. Elk weekend is op elke straathoek wel een daverend festival te vieren. De kans is dan ook groot dat je in september, terugkijkend op de zomer, eigenlijk een langgerekte beeldbank aan festivalweides en dixi’s voor je ziet.

Het is daarom verstandig om dit jaar eens te kiezen voor iets anders, voor een echt avontuur. Dour is een plek waar je gegarandeerd andere avonturen zal beleven dan op de veiligere en daardoor misschien wel saaiere funplekken als Pukkelpop of Lowlands.

Dour is allereerst een Waals festival. En zoals je weet zijn de Walen een vrolijk, avontuurlijk volkje. Minder regels, minder grenzen en vooral meer vrijheid. Dour is waarschijnlijk dankzij deze aangename eigenschappen sinds 1989 ook het meest anarchistische festival, waar in vijf dagen niet minder dan 230.000 Europeanen onbelemmerd gelukkig zijn.

Dat komt niet alleen door de ligging, maar ook door de unieke line-up. Natuurlijk zijn er dit jaar tussen 12 en 16 juli ook weer grote namen. Zoals onder meer: Solange, French Montana, Phoenix en De La Soul. Maar juist ook daaronder is er veel te ontdekken. Elk relevant genre, en reggae, valt dit jaar te bewonderen.

Uiteraard is hiphop goed vertegenwoordigd, met onder meer Earl Sweatshirt, Pusha T, Nas en Die Antwoord. Maar ook de gitaarminnende festivalbezoeker zal met onder meer Two Door Cinema Club, Kate Tempest, The Kills, Millionaire en Meatbodies van podium naar podium rennend een festival kunnen vullen met louter hoogtepunten.

Wordt er dan ook nog een beetje smaakvol gedanst op Dour, vraag je? Nogal. De line-up is ook hier een aaneenschakeling van grote namen en relevante nieuwkomers. Crystal Castles, Antal, The Black Madonna, Todd Terje, Carl Craig, Trentemøller en John Hopkins zijn slechts enkele van de namen.

Dour is een festival waar je naartoe gaat om een hele rits toffe dingen te zien, en waar je vandaan komt met verhalen waar je nog een winter lang op kan teren.

