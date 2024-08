Alles wat ik op Dour vond op de grond

Een aansteker, wat bonnetjes, je gsm,… We weten allemaal hoe hard het zuigt om iets te verliezen op een festival. Maar de een zijn pech is de ander zijn geluk. Terwijl andere Dourgangers liever hogere sferen opzoeken (vraag maar aan die gast die in een 25 meter hoge kraan klom), ging ik naar Dour om te bewijzen dat het volstaat om naar je voeten te kijken om het ware geluk te vinden. Om al m’n vondsten wat overzichtelijk te houden, heb ik jullie verloren voorwerpen ingedeeld in vier rubrieken: mode, drugs, eten en liefde.



Bekijk ook: We vroegen Dourgangers op maandagochtend of het ‘t allemaal waard was

Videos by VICE

Gebruiksvoorwerpen

Al die nuttige objecten die op mysterieuze wijze verdwenen, en bij hun terugvondst nog steeds (enigszins) nuttig waren.

Ah, de ultieme klassieker: het (uiteraard volle) pakje Marlboro-sigaretten. Een heerlijke vondst die je hart automatisch in euforie doet uitbarsten (maar je longen waarschijnlijk niet).

Een tandenborstel voor haar…

… en een tandenborstel voor hem (of toch voor zover je je wil houden aan ouderwetse, binaire genderkleuren).

Sexy

“Dour, mon amour” is nooit toepasselijker geweest dan in deze rubriek. Ik bespaar je de foto’s van al de gebruikte condooms die ik over heel de festivalwei, parking en camping tegenkwam. Gelukkig zijn er nog genoeg andere voorwerpen die de sexy time van Dour mooi samenvatten.

‘lécher’ is Frans voor ‘likken’.

Deze spreekt voor zich. Spijtig genoeg ontbrak de bijhorende tweede dobbelsteen met de lichaamsdelen waarop je de acties van deze eerste dobbelsteen moet uitvoeren. Zonde.

Een onwaarschijnlijke vondst, maar wel een zeer trendy voorwerp voor op een festival: glitter lipgloss. Perfect voor een plakkerige muilsessie.

Niet zo sexy

Hygiëne op een festival is voor sommigen de logica zelve, en voor anderen eerder een last. Ik heb nog getwijfeld om dit rubriekje gewoon ‘stront’ te noemen, maar het was zo al erg genoeg.

Een wc-bril. Op het eerste zicht nogal vies, maar zeker handig om al dat gehurk boven ranzige Dixi’s te vermijden. Kunstliefhebbers kunnen dit object misschien zelfs appreciëren als een soort Duchamp op het gras. Proficiat hoor.

Een andere, minder vooruitstrevende oplossing voor je spijsvertering: een plastic zak rechtstreeks tegen je kont houden, en klaar. Dit eigentijdse kunstwerk vond ik naast een auto op de parkeerplaats. Proper.

De foodie-corner

Al dat eten dat op de grond ligt gewoon opeten om voedselverspilling tegen te gaan is misschien niet het beste idee, maar de dapperen onder jullie mogen het gerust riskeren. De hoeveelheid voedsel op de grond – half opgegeten of zelfs nog niet aangeraakt – is opvallend groot, en zegt veel over de toestand van de festivalgangers die ze achterlieten.

Aanschouw dit blikje bonen en vlees, met als bonus nog een gratis vorkje. Het blikje werd achtergelaten met nog een paar hapjes smeuïge brei erin. De eigenaar heeft daarmee wat eten verspild, maar zichzelf ook een paar stinkende scheten bespaard.

Een calamares (één calamari?) – wonderbaarlijk genoeg nog helemaal intact, niet platgetrapt of op een andere manier beschadigd. Dit prachtige aperitiefje is moeilijk te weerstaan, mede dankzij de sublieme presentatie op een bedje van gedroogd Dour-gras.

Een plastic zak met een restje bruine suiker, net achter de hekken. Want iedereen heeft recht op zijn favoriete zoetigheden, ook techniekers en security-medewerkers.

Mode

Het is vaak moeilijk om op een festival de juiste kleren te kiezen. Je wilt zowel stijlvol als comfortabel rondlopen, en het niet te warm, maar ook niet te koud hebben. Je wilt niet je allerbeste outfits meenemen, maar er zeker ook niet slecht uitzien. Wel, maak je geen zorgen, want als je goed zoekt, vind je een breed aanbod aan accessoires en kleding, gewoon op de grond.

Een bril zonder glazen, bijvoorbeeld. Voor als je de betweter wilt uithangen. Overdag zal je met deze mop niet ver geraken, maar we garanderen je dat het een succesnummer gaat worden tijdens de nacht.

Als je een schoen kwijt bent, heb je er hier weer een tweede. Het is natuurlijk een beetje belachelijk om twee verschillende schoenen te dragen, maar da’s nog steeds beter dan één schoen. Ter informatie: ‘t is een maatje 42.

Zoals je misschien wel hebt gemerkt, zijn de nachten op Dour best fris. Om ook ‘s nachts je rock’n’rollgehalte hoog te houden, vond ik deze nepbontjas voor je. Hij staat op je te wachten op de parking.

De fameuze Dour-merch is handig op de eerste dag, en misschien ook nog op de tweede, maar na een tijdje belandt hij onvermijdelijk ergens onderaan je tas. Of zoals hier, op de grond. Dit is dé kans om hem een tweede leven te geven. Al zal ook dat waarschijnlijk niet lang duren.

Varia

Al de spullen die niet echt in een andere rubriek pasten, maar toch een plekje in dit artikel verdienden.

De fans van Antwerpse voetbalploeg Beerschot (Koninklijke Beerschot Antwerpen Club voor de liefhebbers) waren er ook bij.

Drugs

Dit jaar deed het festivalteam van Dour extra inspanningen op vlak van ecologie en properheid. Na elk concert en bij het openen en sluiten van de deuren veegden een aantal onvermoeibare handen de uitgestrekte vlaktes van Dour helemaal proper. Top, zou je denken, behalve dan voor een reporter die dingen op de grond probeert te vinden. Vooral dan spullen die met drugs te maken hebben.

Daarom besloot ik met de opruimers samen te werken. Ik sprak af met de mensen van de shift van zeven uur ’s ochtends aan de Red Bull Elektropediastage. Ze tonen ons de vonsten die ze (deels) aan de security doorgaven.

Waarschijnlijk speed, wiet, cocaïne en verschillende zakjes met nog wat moeilijker te identificeren substanties.

Tja, indien je niet weet wat dit is… Wauw. Houden zo zeker?

Een elektronische grinder en een zakje fluogroen poeder, vermoedelijk mdma.

Zo, we zijn aan het einde van mijn zoektocht beland. Tussen al de verloren en gevonden voorwerpen die ik tegenkwam, zat er ongetwijfeld iets van jou, iets van mij en iets van ons allemaal.

Schrijf je in voor onze newsletter, en krijg elke zaterdag onze beste verhalen, video’s en fotoreeksen.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.