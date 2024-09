Down The Rabbit Hole met Leafs: zon, skibril en Sevn

Omdat een foto meer zegt dan duizend woorden – zeker wanneer die woorden uit de pen van een recensent komen – geven wij dit festivalseizoen een wegwerpcamera aan onze favoriete artiesten. Voor één keer nemen zij plaats achter de lens en leggen ze vast wat ze backstage, onderweg en na afloop van hun optreden meemaken.

Vorige keer gaven we de camera aan de jongens van Yung Internet, maar dit weekend was de jonge Leafs onze fotograaf. Hij gaf een show op Down The Rabbit Hole bij het Wilde Haren-podium van zijn label Noah’s Ark. Hij dartelde vervolgens backstage en over het zonovergoten terrein terwijl hij ramen at, op het gras bijkwam en met Jiggy en Sevn chillde.

Bekijk Leafs’ serie hieronder.

