Dr. Seuss maakte in het geheim schilderijen en sculpturen (en nu kan je ze bekijken)

Het genie dat voor altijd bekend zal staan als Dr. Seuss hield zich niet enkel bezig met het schrijven en illustreren van maar liefst 44 eigenaardige kinderboeken. Terwijl hij overdag deze populaire literatuur schreef, besteedde hij zijn nachten in de jaren dertig aan zijn andere passies: beeldhouwen en schilderen. De Secret Art of Dr. Seuss Collection was lange tijd alleen bekend onder een handjevol kunstspecialisten en echte Seuss-kenners. Gelukkig is er nu een nieuwe, rondreizende expositie waar ook het grote publiek de vele unieke schilderijen en sculpturen van Dr. Seuss kan zien.

“Incidental Music”

De tentoonstelling If I Ran the Zoo doet in november de LaMantia Gallery in New York aan. Hier zullen niet alleen de schilderijen van Dr. Seuss te zien zijn, maar ook zeventien sculpturen van de Collection of Unorthodox Taxidermy. Die titel slaat op de materialen: Dr. Seuss gebruikte namelijk echte snavels, geweien, hoorns, leeuwentanden en konijnenoren om sprookjesachtige schepsels te maken zoals The Carbonic Walrus en The Two-Horned Drouberhannis.

“Veel van deze werken werden gemaakt met materiaal van overleden dieren uit de Springfield Zoo,” vertelt curator Jeff Schuffman aan The Creators Project. “Zijn vader had er de leiding en hij stuurde zijn zoon deze stukken op om te gebruiken als inspiratie bij het tekenen. In plaats daarvan koos Dr. Seuss ervoor om de materialen te verwerken in zijn sculpturen.” En zo draagt de originele Turtleneck Sea Turtle bijvoorbeeld dus een echt schildpaddenschild.

“Turtleneck Sea Turtle”

“Gimlet Fish”

“Carbonic Walrus”

In 1997, zes jaar nadat Theodor Seuss Geisel stierf, begon zijn vrouw Audrey zijn kunstwerken met de wereld te delen. In de daaropvolgende jaren reisden zijn stukken de wereld over en werden ze tentoongesteld naast meesterwerken van bijvoorbeeld Picasso en Warhol. Op zijn verzoek onthulde de vrouw van Dr. Seuss pas na zijn dood dat het altijd zijn geheime wens was geweest om erkend te worden als een serieuze kunstenaar. Waarschijnlijk heeft hij zijn kunstenaarsbestaan maar geheimgehouden omdat hij al zo bekend was geworden met zijn boeken.

Ondertussen werkte hij nachtenlang stilletjes aan wat hij zelf zijn Midnight Paintings noemde, die hij vulde met evenveel originaliteit en pit als zijn literatuur. Vrouw Audrey schreef erover in The Cat Behind the Hat: “Ik ben blij om de wens van Ted te vervullen en deze werken nu aan de wereld te tonen.”

“Ted Seuss Geisel in zijn studio”

“Powerless Puffer”

“Flaming Herring”

“Firebird”

“Finland Subway”

“Worm Burning Bright”

If I Ran the Zoo zal van 12 tot 27 november 2016 te zien zijn in LaMantia Gallery in Northport, New York. Voor meer informatie kun je hier terecht.