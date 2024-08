Draadloos opladen van een afstandje is misschien eindelijk mogelijk

Ik hou van technologie, maar haat snoeren en al die apparaten opladen bezorgt me constante stress. Apple en Samsung werken er hard aan om het mogelijk te maken dat al hun apparaten draadloos van stroom te voorzien zijn, maar dat lost het probleem van een vast oplaadpunt – dat er nooit is als je het nodig hebt – niet op. Je moet net zo goed je telefoon steeds op dezelfde plek opladen. Het enige verschil is dat er geen stekkertje in hoeft. Maar waarom kunnen we apparaten niet echt op een afstandje opladen?

Al in 1831 bedacht Michael Faraday dat energie zonder snoer te verplaatsen zou moeten zijn.

Dit idee is namelijk al erg oud. Al in 1831 bedacht iemand dat energie zonder snoer te verplaatsen zou moeten zijn. Dat was toen dat de Britse natuur-en scheikundige Michael Faraday zijn inductiewet demonstreerde. Deze wet beschrijft hoe elektrische stroom een magnetisch veld produceert en hoe een veranderend magnetisch veld ook weer elektrische stroom opwekt (mocht je tijdens je natuurkundelessen niet goed hebben opgelet, hier wordt het nog even goed uitgelegd).

Helaas is Faradays manier om draadloze stroom te produceren niet erg praktisch, omdat er enorme magneten voor nodig zijn. Het formaat is nog steeds een van de voornaamste problemen bij draadloos opladen met inductie, omdat de spoel niet in kleine elektronische apparaten past. Ook is de exacte plaatsing een probleem met inductie, wat inhoudt dat de spoelen in een rij moeten staan om elektriciteit efficiënt te verplaatsen.

Met de huidige draadloze oplaadtechnologie die o.a. in sommige IKEA-meubels, in tandenborstels en in smartphones zit, kunnen we nog steeds niet van een afstandje opladen – het apparaat moet nog steeds tegen de oplader aan liggen.

Wat ook handig is, is dat de technologie in principe in bijna elk apparaat kan worden toegepast, omdat er slechts een microchip van 3 bij 3 mm nodig is.

Energous, een Amerikaans bedrijf uit San Jose, brengt daar verandering in met WattUp. Deze technologie levert energie via de radiofrequenties die een wifi-router ook gebruikt. Het verschil tussen de WattUp en al bestaande draadloze oplaadsystemen, zoals die van Apple, is dat je hiermee kunt opladen op een redelijk een afstand en met meerdere apparaten tegelijkertijd.

Om deze technologie te laten werken, heb je een ontvanger en een transmitter nodig. De ontvanger gebruikt meerdere antennes om micro-energiestromen te ontvangen die zijn gecreëerd door de transmitter, die dan erg nauwkeurig en zorgvuldig energie naar de ontvanger verstuurd. De energie wordt opgevangen door speciale antennes die dat het radiosignaal omzetten naar een constante stroom, waarmee de batterij opgeladen kan worden. Ook ontzettend handig is dat de technologie in principe in bijna elk apparaat kan worden toegepast, omdat er slechts een microchip van 3 bij 3 mm nodig is.

Iets meer dan een week geleden keurde de Federal Communications Commission (het Amerikaans overheidsorgaan verantwoordelijk voor alle wetgeving rondom telecommunicatie) de eerste generatie van de WattUp Mid Field Transmitter goed die op een afstand van 60 centimeter kan opladen.

Het is de eerste keer dat de FCC dit soort technologie goedkeurt. Er was zelfs even de hoop dat Energous met Apple in zee zou gaan. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze technologie in al onze telefoons en laptops zit. De oprichter van WattUp, Michael Leabman, zei echter wel dat de eerste producten die werken met hun technologie gepresenteerd zullen worden op de techconferentie CES , die deze week plaatsvindt. Tot die tijd zullen we het nog even moeten doen met apparaten die op onhandige momenten leeg zijn en de paniekerige zoektocht naar de juiste oplader.