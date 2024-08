Op een kar vol drag artiesten in de Antwerp Pride parade

Ik heb een haat-liefdeverhouding met Pride. Ik weet dat de parades van vandaag te ver afgedwaald zijn van de originele protestmarsen. Pride is een agendapunt geworden op een marketing meeting. Het is een manier voor conservatieve partijen om hun xenofoob beleid achter een regenbooggordijn te verbergen. Het is (te) weinig representatief voor het complex geheel van identiteiten onder de LGBTQIA+-paraplu. Praalwagens op Diesel en karrevrachten niet-biologisch afbreekbare glitter zijn natuurlijk niet top voor het milieu.

En toch, ik kan het niet helpen om er ook van te houden, want Pride is iets ‘voor ons’, als een chosen family-feest. Daarom heb ik geen seconde getwijfeld toen ik gevraagd werd om te draaien op de praalwagen van drag event Send in the Clowns en De Studio voor Antwerp Pride. Voor ik het wist stond ik ‘Rain On Me’ van Lady Gaga te draaien in 34 graden, met als enige verkoeling een ventilator die de drag queens geclaimd hadden nog voor ik mijn eerste zweetparels kon afdeppen. Het was ze gegund.

Het was op de eerste editie van Send in the Clowns dat ik mijn dj-naam Rostgoed (van ‘rost goed, vost goed’, ja) vanonder het stof haalde voor en dankzij mijn vrienden Veronika Deneuve en Robbert Geens, die het event organiseren met en in De Studio in Antwerpen. Het is een evenement waar professionele performers en vers talent elkaar kunnen ontmoeten om de grenzen van zichzelf en drag te verleggen. Ik leer er om mijn eigen vooroordelen over gender, seksualiteit en alles errond en -tussen in vraag te stellen. En ook om beter met CDJ te draaien.

Voor de gelegenheid maakte ik een set vol popklassiekers (in wording) door fem presenting en trans artiesten en knutselde ik met de hulp van mijn partner Sexi Whispers een rompertje ineen geïnspireerd op een foto van gender bending icon Tilda Swinton door Tim Walker. Ik kwakte glitter in mijn gezicht maar glansde uiteindelijk meer door het zweet dat van mijn lijf gutste. De echte drag laat ik beter aan de professionele queens over – geloof me, ik heb het geprobeerd.

De auteur

Van de parade kon ik vanop onze kar weinig zien, maar ik mocht meer dan genoeg glamour en levensvreugde meemaken tijdens ons eigen feestje op wielen. Het zal nog wel even duren voordat ik zoiets opnieuw ervaar, maar tot die tijd hebben we tenminste deze foto’s als herinnering.

Krasna / @itskrasna

Lize Maekelberg / @puinhoofd

Mauve Lux & Martyrio / @mauve_lux & @martyri0

Susan from Grindr / @susanfromgrindr

Angel 666 / @angel6.6.6

Call me Brenda / @callmebrenda_official

Veronika Deneuve / @veronika.deneuve

MELLINET / @mellinet_

Anna Schlooz & Anne Kuit / @annaschlooz97 & @anne_kuit

Mauve Lux / @mauve_lux

Robbert Geens / @robbertgeens

Mila Parsec & Sexi Whispers / @milaparsec & @sexiwhispers

Samantha Ruffskin /@here_comes_samantha

ANGEL / @a.n.g.e.l_m.a.n.i.a

Bella Gummm & Krietjur / @bella_gummm & @krietjur

