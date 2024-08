‘Dragon Ball FighterZ’ is de gemiste kans van het jaar

De laatste keer dat ik Dragon Ball FighterZ speelde, ramde ik op Alt + F4 om het spel af te sluiten. Deze sneltoetscombinatie gebruiken is oneindig veel makkelijker dan je door al die verschrikkelijke menu’s slepen om het spel te kunnen afsluiten. Het menusysteem is zelfs zo slecht dat het één van de tofste games van de laatste paar jaar een stuk minder goed maakt.

Dragon Ball FighterZ is een vechtgame die gebaseerd is op de populaire Dragon Ball Z-anime. Ontwikkelaar Arc System Works heeft de geliefde franchise overgenomen en heeft een game gemaakt die veel weg heeft van Guilty Gear en Marvel Vs. Capcom. Super Saiyans vliegen door de lucht, vuisten worden gebald als power levels omhoog schieten en bad guys worden verslagen. Het is awesome, maar de gebruikersinterface maakt het ongelooflijk moeilijk om ervan te genieten.

Videos by VICE

In plaats van een traditioneel menusysteem, gebruikt Dragon Ball FighterZ een lobby in Miiverse-stijl waar maximaal 64 spelers rondlopen. In plaats van gewoon op iets in het menu klikken, moet je een avatar kiezen en daarmee ergens naartoe wandelen. Om de story mode te spelen, moet je naar Bulma’s ruimteschip lopen. Hetzelfde geldt voor de oefenmodus, arcade-modus en de verschillende multiplayer-modi. Als ik de oefenmodus wilde verlaten en mijn nieuwe vaardigheden wilde uitproberen, moest ik de lobby oversteken om bij de arcade te komen. Het is geen Nijmeegse Vierdaagse, maar het slaat nergens op dat je überhaupt tijd moet verspillen om ergens naartoe te lopen.

Erger nog, de eerste keer dat ik het spel speelde, moest ik een wereldregio kiezen, vervolgens een tijdzone, vervolgens een regio binnen die tijdzone, en daarna nog een lobby binnen die regio. Toen ik een spelmodus verliet, probeerde het spel me automatisch weer in de lobby waar ik eerder in zat. Als die lobby vol was geraakt tijdens het spelen, moest ik alle stappen hierboven weer opnieuw doen voordat ik zelfs ook maar de game kon afsluiten. Daarom begon ik maar met Alt + F4 te ontsnappen.

Gebruikers kunnen wel met een knopje door een lobby vliegen, maar dat werkt ook voor geen meter. Doordat het hele systeem zo raar ontworpen is en zo contra-intuïtief aanvoelt, lijkt het wel alsof één van de ontwikkelaars dat spel zo erg haatte dat-ie wilde zorgen dat iedereen het spel afsluit voordat ze Freeza ook maar één mep konden geven.

Doordat de menu’s van Dragon Ball FighterZ zo belachelijk slecht zijn, is het spel echt een kwelling om te spelen. Het is echt ontzettend leuk om als Goku energiebommen op nietsvermoedende slechteriken te gooien, maar alles eromheen maakt het zo verschrikkelijk. Als ik een vechter kies, wil ik vechten, en niet vijf minuten met een schattig poppetje door een lobby vol onoverzichtelijke menu’s ronddwalen om een multiplayer match te starten.