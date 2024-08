Dragqueen Jinkx Monsoon vertelt over de kracht van drag

Jinkx Monsoon is een drag-performer, zanger, acteur en de winnaar van het vijfde seizoen van RuPaul’s Drag Race . Jinkx is een icoon voor degenen die niet binnen de conventionele genderbinariteit passen, en hun kracht vinden in optreden. Voor i-D schreef Jinkx een persoonlijk essay over het paradoxale comfort van strakke korsetten, hoge hakken en pruiken. Want als je je verkleedt raken alle fysieke kwaaltjes en pijntjes ondergeschikt aan de enorme opluchting van je ultieme zelf kunnen zijn.

“Jinkx Monsoon is ongeveer op mijn veertiende geboren. Er was een sprookjesthemafeest bij het lokale informatiecentrum voor jonge queers en ik besloot verkleed te gaan als de hartenkoningin. Het was de eerste keer dat ik volledig in drag ging. Ik herinner me dat ik in de spiegel naar mezelf keek en zag dat de make-up verschrikkelijk was, het haar verschrikkelijk was en de outfit saai was. Maar toch vond ik mezelf de mooiste vrouw van de hele wereld.

Ik heb mezelf jaren gepresenteerd als iemand waarvan ik het beeld had dat het zo moest van de wereld. Toen kreeg ik de kans om fulltime dragqueen te zijn, wat betekende dat ik niet meer in de echte wereld hoefde te passen. Ik moest niet elke dag naar een suf kantoor, geen uniform te dragen en moet mezelf niet meer presenteren als iets dat me opgedragen werd op basis van mijn genitaliën, gender of figuur. Ik kan zelf beslissen hoe ik mezelf presenteer naar de wereld en tegenwoordig voel ik me alleen maar uitgelaten over het feit dat ik niet meer iets anders hoef te zijn dan mezelf.

Een kilo make-up dragen en een grote pruik op je hoofd balanceren is niet comfortabel. Een korset dat tegen je ribbenkast drukt en je organen in gekke posities duwt is niet comfortabel. Hoge hakken, panty’s en strakke jurken dragen, en kilo’s sieraden omdoen die in je haar en kleding blijven hangen is niet comfortabel. Er is absoluut niets comfortabels aan.

Maar als je een dragqueen bent en je weet hoe fantastisch je eruitziet en je je voelt als je het allemaal draagt, haalt dat trucs uit met je hersenen en krijg je het idee dat je een marathon zou kunnen lopen. Ik kan geen enkel element weglaten als ik in drag ga – als ik geen hakken aanheb of een dag geen korset draag, dan voel ik me niet als Jinkx. Alles moet op z’n plek zitten om het wezen dat ik heb gecreëerd te omarmen. En als ik alles draag en volledig in mijn personage zit en als Jinkx leef, dan maakt de pijn en het ongemak niets meer uit, want dan ben ik mijn ultieme zelf geworden – een speciale, unieke realisatie van het intiemste deel van mijzelf. En opeens doen mijn voeten geen pijn meer en voelt mijn ribbenkast niet meer verminkt en opeens brandt mijn hoofdhuid – waar vijftig schuifspeldjes overheen schuren – niet meer. Dan ben ik in de zevende hemel en heb ik het gevoel dat ik de hele wereld aankan.

Mijn naam is Jinkx Monsoon, de jongste MILF van Seattle. Ik ben een Joodse, narcoleptische dragqueen en winnaar van het vijfde seizoen van RuPaul’s Drag Race.”

Dit artikel verscheen eerder op i-D Nederland.

