Drake breekt tienduizenden harten en verplaatst zijn Nederlandse shows nogmaals

Complotdenkers verzamel u: Drake heeft zijn shows van donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari nogmaals verplaatst. De tickets voor deze twee optredens geven nu toegang tot respectievelijk maandag 27 maart en dinsdag 28 maart. Of Drake op de vervallen data een belangrijke bar mitswa heeft of dat (zoals Ticketmaster beweert) hij nog iets meer moet repeteren, mogen jullie zelf bedenken.

Update:

Volgens evenementenorganisator Mojo worden Drakes concerten van morgen en overmorgen naar maart verplaatst omdat ‘Drake een compleet nieuwe show naar Europa wil brengen en geen kopie van de Amerikaanse shows. Helaas is het niet gelukt om deze op tijd klaar te hebben’.

Het is opvallend dat het concert van zaterdag wel gewoon doorgaat. Krijgen die bezoekers een ander of verouderd optreden van Drizzy te zien? Nee. Een woordvoerder van Mojo vertelt ons dat deze nieuw show door productionele tegenslagen niet op tijd rond te krijgen was. De komende twee dagen zal er nog hard worden gewerkt om aanstaande zaterdag zijn ‘The Boy Meets World Tour’ af te trappen.