Drake is ongelooflijk gul in zijn nieuwe video voor ‘God’s Plan’

Na een hoop instagram-teasers en andere hype is de video voor God’s Plan van Drake eindelijk uitgekomen. De clip is geregisseerd door Toronto’s eigen Karena Evans en Jordan Oram, en werd zoals je misschien wel kan zien gefilmd in Miami. Er wordt met speelgoed en boodschappen gestrooid, een enorm publiek rapt mee de track tijdens een concert en er wordt vooral heel veel teruggegeven aan de community (bijna een miljoen euro). Dankjewel Drake!



Bekijk de video hierboven.