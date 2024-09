Drake heeft twee nieuwe tracks gedropt, waarvan een samen met Jay Z en Kanye West

Drake, weet je nog wie dat is? Natuurlijk, hoe kun je iemand vergeten die met de regelmaat van de klok iets van zich laat horen. Dan heb je misschien ook wel gehoord dat zijn album Views from the 6 eraan komt. En misschien wil je daar wel iets van horen. Nou, laat dit je kans zijn.

The Throne, ken je dat duo nog? Jay Z en Kanye West? Een paar jaar geleden maakten zij samen een album? Ja, dat was behoorlijk goed. Misschien dat je ook wel wat nieuwe muziek van hen zou willen horen. Nou, ook dit is je kans. Ze staan op een track van Drake die Pop Style heet.

Drake tweette net een link naar Pop Style, die wordt vergezeld met een nummer genaamd One Dance featuring de Nigeriaanse popster Wizkid. De linkjes naar iTunes staan klaar om op geklikt te worden.

