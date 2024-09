De korte film ‘Please Forgive Me’ van Drake is eerder verschenen dan afgesproken

De nieuwe korte film van Drake, Please Forgive Me, is vijf dagen voor de officiële releasedatum uitgekomen. De film is gebaseerd op VIEWS, en werd geregisseerd door Anthony Mandler. De muziek voor de film is gemaakt door Noah “40” Shebib.

Drake heeft het al weken over het project, maar liet pas gisterochtend via Instagram​ weten dat de film meteen uit zou komen. Dit project komt achttien maanden na de release van Jungle, Drakes vorige korte film, geïnspireerd door If You’re Reading This It’s Too Late.

Je kunt Please Forgive Me kijken op Apple Music​. Hieronder vind je de trailer.