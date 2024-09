Hier is de tracklist van Drake’s nieuwe album ‘VIEWS’

Foto via Instagram

Morgen komt het nieuwe album van Drake uit. Lange tijd werd gedacht dat het album Views From The 6 zou heten, maar de officiele titel is VIEWS geworden, zo heeft Universal bevestigd. Gisterenavond Nederlandse tijd is de tracklist naar buiten gebracht. VIEWS telt twintig nummers, waaronder de al eerder gereleaste nummers Pop Style, Faithful en One Dance. En Hotline Bling staat er ook op. Dus dan blijven er nog zestien nummers over voor ons om morgen te beslissen of we hier hebben te maken met een instant classic, of met een hele hoop nummers waarmee Drake ons teleur gaat stellen. Bekijk hem hieronder. Een paar uur voor release is VIEWS al te horen op Drake Beats1 show OVOSOUND Radio. Voor de mensen die op willen blijven of er de wekker voor willen zetten: dat is om 4 uur ’s nachts Nederlandse tijd.