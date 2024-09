Drake tekent bij Skepta’s label Boy Better Know

Drake was de laatste tijd niet weg te slaan uit Engeland. Eerst was er zijn onverwachte en hitsige optreden met Rihanna tijdens de Brit Awards, en diezelfde avond kroop hij samen met Skepta het podium op tijdens een Section Boyz-show in Londen. Maar de kers op de taart kwam toen Drake op Instagram aankondigde dat hij had getekend bij grimelabel en -collectief Boy Better Know.

Het is geen nieuws dat je van je stoel doet vallen – Drake liet in de herfst een BBK-tattoo zetten, waarop Skepta reageerde met ‘More than music. OVO BBK family for Life’. Ook Skepta en BBK-crewlid Wiley bevestigden het nieuws van Drake’s nieuwe contract op hun Instagrams:

Wat de deal specifiek inhoudt of wat we in de toekomst kunnen verwachten vertelt het verhaal niet, maar Lady Leshurr wilde dit er alvast over kwijt:

Drake is signed to BBK.



The Music game has changed differently. Big up Skepta #KING — #QUEENOFTHESCENETOUR (@LadyLeshurr) February 24, 2016

Drake’s Views From The 6 verschijnt in april.