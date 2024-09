Drakes nieuwe tattoo is de definitie van een midlifecrisis

Als er moeilijke tijden aanbreken, kunnen we altijd op Drake rekenen om de moraal op te krikken. Zo brengt hij zijn nieuwe clip Sneakin​ uit en liet hij een paar dagen geleden een tattoo zetten die een gigantische glimlach op onze gezichten tovert. Zijn lichaamsversiering is namelijk het bewijs dat de 29-jarige Canadees nu al in een midlifecrisis zit.

Toen mijn vader in een midlifecrisis zat, nam hij een tattoo van een springende dolfijn. Dus geloof me, ik herken dit soort tatoeages. Weinig dingen schreeuwen harder ‘midlifecrisis’ dan een vlammende schedel op je bovenarm.

Het is best aannemelijk dat ‘unruly’ een verwijzing is naar Popcaans Unruly Rave – de clip werd door Niko (labelbaas van OVO) geregisseerd. Of misschien komt Drake met deze tattoo eindelijk uit de kast als Offspring-fan. Of Ghost Rider is zijn favoriete film.

Onder de post van de tatoeëerder en op Twitter lieten fans hun ongezouten mening horen: