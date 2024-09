D.R.A.M. belandde de dag na Appelsap bij Lil’ Kleine in de studio

In GNN News (zeg maar de Amerikaanse Pauw, met Snoop Dogg als Eva Jinek) vertelde broccoliliefhebber D.R.A.M. gisteren dat hij een nummer heeft opgenomen met Lil’ Kleine. Het blijft onduidelijk hoe ze op het onderwerp komen, want vlak voor de onthulling van dit feitje is in de uitzending geknipt. Let maar op die joint. Op 7:32 heeft Snoop hem in zijn hand, op 7:33 krijgt hij hem aangereikt door D.R.A.M. Noisey, voor al uw onderzoeksjournalistiek.

Hoe dan ook, op een voorzetje van Snoop veert D.R.A.M. op.

Videos by VICE

‘Ik heb een nummer gemaakt met een gast die Lil Kleine heet. Hij is de grootste rapper van Amsterdam.’

Dat hoef je Snoop niet te vertellen: ‘He that nigga.’

D.R.A.M. vertelt hoe hij de dag na Appelsap door een meisje wordt rondgeleid, terwijl hij en zijn dj een flinke lading paddo’s in hun mik hebben.

Snoop, scherp als altijd: ‘Ik heb ook paddo’s gedaan in Amsterdam, maar ga vooral verder.’

Volgens D.R.A.M. was het allemaal super random. Ze wilden hun telefoon opladen en het meisje wist een studio in de buurt. Daar waren allemaal lui die ook op Appelsap waren. D.R.A.M. trof een kleine gast aan, die geen idee had wie hij was. Het lijdt geen twijfel dat het over Lil’Kleine gaat.

D.R.A.M.: ‘Zijn ding is liedjes maken over molly.’

Of de samenwerking tussen D.R.A.M. en Lil ‘Kleine ooit uit gaat komen, vertelt D.R.A.M. er niet bij. Na weer een cut lullen Snoop en hij verder over paddo’s.

D.R.A.M. is op 25 februari terug in Amsterdam voor een show bij Bassline in Paradiso. Waar Lil’ Kliene op dat moment uithangt, is niet bekend.