Hoe is jouw drank- en drugsgebruik veranderd na bijna een jaar pandemie?

We kunnen ons prima voorstellen dat je dit jaar net even wat vaker naar de fles, het blik, de pillenkast en de envelopjes hebt gegrepen dan je normaal gesproken zou doen. Niets om je voor te schamen. Maar omdat ‘we kunnen ons prima voorstellen’ niet genoeg is om stevige conclusies te trekken, laat staan om te werken aan manieren om drank- en drugsgebruik veiliger te laten verlopen, is er gedegen onderzoek nodig.

Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de Global Drug Survey invullen. Deze terugkerende survey leerde ons al dat we met z’n allen meer blowden en opioïden namen tijdens de eerste lockdown, maar minder MDMA en cocaïne gebruikten. Ook lieten de resultaten zien dat mensen die meer dronken ook meer moeite hadden om te gaan met al bestaande mentale problemen.

Wat nog niet goed is vastgelegd, is hoe de recreatieve gebruiker zich precies heeft aangepast aan deze rare tijd. Hebben we onze drugs meer of minder guitig gedeeld met vrienden? En als we dan toch – stiekem of niet – een klein feestje hebben gevierd, hoe voelden we ons dan daarna? Was er spijt? Of juist meer zin om door te pakken?

Voor een bevredigend antwoord op deze vragen zou het erg helpen als je (volledig anoniem) deze survey in zou vullen, en je vrienden vraagt om hetzelfde te doen. Het kost een beetje tijd (een minuut of 20), maar je kunt halverwege pauzeren en later doorgaan — als je net als ik de spanningsboog hebt van een kind dat net een bescheiden silo met Haribo heeft leeggegeten.