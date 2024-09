Drie generaties vrouwen vertellen waarom ze tegen Trump protesteren

Fotograaf Jessica Bal legde de “Pussy Power”-protesten bij de Trump Tower vast en ging daarna bij een aantal demonstranten langs om ze te vragen waarom het voor hen zo belangrijk is om publiekelijk tegen Trump te strijden.

Al dat racisme, al die discriminatie – dat is ontzettend pijnlijk. Ik kan zelf niet stemmen want ik ben geen Amerikaans staatsburger, maar ik kan wel protesteren. Aangezien ik geen oppas had, besloot ik om mijn dochter maar gewoon mee te nemen. Ik legde haar uit dat er iemand is die president wil worden die zich niet respectvol naar vrouwen en Mexicanen gedraagt.



Toen zei ze: “Oké, dan doe ik mijn Supergirlkostuum aan. Ik zal mijzelf verdedigen en ik zal voor mezelf opkomen en voor alle andere meisjes zodat we die man kunnen stoppen.”

-Susana Cabrera, 45, en dochter Carlota, 5

Ik ben een immigrant van de eerste generatie. Mijn familie kwam hier naartoe om de Amerikaanse droom te volgen.



Mij is altijd geleerd dat Amerika geweldig is. Amerika zou je alles geven. Donald Trump heeft me laten zien dat het Amerika waar ik van hou misschien toch niet het Amerika is waar ik van hou. Mijn familie en vele anderen hebben niet gevochten en alles achtergelaten om in dit Amerika te kunnen zijn.



Diversiteit is goed. Iedereen verdient gelijkwaardigheid. Iedereen verdient een kans. Iedereen verdient het om een Amerikaan te zijn, als ze dat willen zijn. Ik bedoel, als deze verkiezingen zijn afgelopen, hoeveel mensen willen er dan nog Amerikaan zijn?

–Lesley Fernandez, 18

Ik gok dat [Trump] zich niet realiseerde dat we poesjes met klauwen zijn. Nu klauwen we terug en dat is het belangrijkste. We moeten een collectief vormen.



Ik was blij om te zien dat er jonge vrouwen bij waren, want ik wil niet doodgaan zonder dat ik zeker weet dat er een volgende groep vrouwen is om het stokje over te nemen. We hebben ook jonge, smerige vrouwen nodig. Vroeger kon je geen afspraakje krijgen als je het smerig speelde. Nu is dat oké; dan maar geen afspraakje. Daar krijg je iets voor terug. Je krijgt er een stem voor terug.

–Sybil Sage, 74

Zijn opmerkingen gaan over mij toen ik vijftien jaar oud was en in het restaurant waar ik werkte in een hoek van de vriezer werd gedreven. Of de keren dat mijn baan in gevaar was omdat ik niet met iemand naar bed wilde, of mijn dat mijn leven in gevaar was omdat ik niet met iemand op date wilde.



Ik heb me nooit onder druk laten zetten door mannen, maar dat betekent niet dat ze het niet hebben geprobeerd en dat ik daaronder niet heb geleden. Ik wil dat zij leert hoe ze haar stem gebruikt. Ik denk dat vrouwen moeten leren hoe ze ruimte kunnen pakken en daar bezit van nemen. Eén manier waarop dat kan, is door luid je stem te laten horen. We worden al vaak genoeg verteld om stil te zijn, om niet te opdringerig te doen en ons klein te houden

–Meilan Smith, 42, en dochter Remy Freda, 11

Ik ben heel actief bij Black Lives Matter. Ik vond het belangrijk om solidariteit te tonen en ik denk dat het belangrijk is voor feministen om bij elkaar te komen om te voorkomen dat er veel voor Trump gestemd wordt. Hij is de belichaming van Jim Crow, van stereotypes, van slavernij, van elk soort gewelddadig, homofoob en schrikaanjagend overblijfsel van het Amerikaanse nostalgische verleden. Daar moeten we van af. Dat moeten we uitroeien. We moeten meer doen dan simpelweg niet stemmen op Donald Trump.

Ik denk dat deze feministische golf belangrijk voor ons is om te laten zien dat we een afspiegeling zijn van een diverse groep vrouwen, in alle vormen, maten, kleuren en genders. Er hangt een harde revolutionaire sfeer in de lucht. Het is niet alleen jouw taak om de straat op te gaan en te protesteren. Het is jouw taak om wat voor gave dan ook te gebruiken om echt iets te doen.

–Loris Jones-Randolph, 27

Ik was ongeveer even oud als zij toen ik ongewenst betast werd door een jongen op school. Het is jammer dat deze verkiezingsronde zo verloopt, maar het is altijd goed om zo’n gelegenheid aan te grijpen om met de kinderen over dit soort dingen te praten.



Ik vond het interessant om haar mee te nemen naar een plek met zoveel vrouwelijke emancipatie en vrouwelijk protest. Ik weet nog dat ik met mijn moeder hetzelfde deed. We gingen naar pro-abortusdemonstraties aan het einde van de jaren tachtig. Tegelijkertijd kan ik het me niet voorstellen dat dit soort momenten ervoor zorgen dat we deze gesprekken moeten houden. Dat is soms best wel eng.

–Jennifer Hughes, 44, en dochter Vivian, 13

De opmerkingen zelf zijn niet zo verontrustend of bedroevend. Het gaat erom dat diegene die de opmerking maakt kort daarna je weer hartelijk en bijna met respect behandeld. Dat is waar vrouwen bang voor zijn; het idee dat de mannen in ons leven, met wie we samenwerken, samenwonen en waar we van houden, achter onze rug om doen aan die zogenaamde kleedkamerpraat.



Ook als hij de verkiezingen verliest is de Pussy Power-beweging niet klaar. We hebben nog een lange weg te gaan. Het is tijd dat we aantal oude ideeën omver gaan werpen, en als dat gebeurt gaat niet iedereen dat even leuk vinden.

–Liz Wagner Biro, 27

Het interessante aan Trump is dat hij bevolkingsgroepen bij elkaar heeft gebracht. Hiervoor praatten witte vrouwen over het recht op anticonceptie, Mexicanen over immigratierechten en donkere mensen over sociale ongelijkheid en Black Lives Matter. Nu komen ze allemaal samen om over dit soort onderwerpen te praten. Het voelt alsof we samen ten strijde trekken tegen één persoon die de vele gebreken van dit land vertegenwoordigt. Hij vertegenwoordigt een hoop mensen in dit land die zich zo voelen.

–Nicole Moore, 45 (links)



Als hij de verkiezingen niet wint, zullen sommigen mensen misschien denken: fjoe, we zijn op het nippertje ontsnapt aan een ramp. Maar op dit moment zitten hetzelfde soort rampen wel in onze regeringsgebouwen en keuren ze wetten goed. We moeten ons ook richten op de rampen die onze wetgeving decennia lang hebben bepaald. Sinds Roe v. Wade zijn er concrete stappen genomen om abortus en zelfbeschikking over je eigen lichaam te verbieden.

–Molly Gaebe, 31 (midden)



Deze mensen en hun seksistische, vrouwenhatende, racistische gedachten verdwijnen niet zomaar. Ik denk dat ze alleen maar groter worden en het gaat moeilijk worden. Aan de andere kant hebben Pussy Power en andere platformen op sociale media er ook voor gezorgd dat wij groter zijn geworden. Mensen kunnen niet meer beweren dat seksisme niet bestaat, dat racisme niet bestaat of dat homofobie niet bestaat. We hebben er tenminste voor gezorgd dat dat aan het licht is gekomen zodat we er hopelijk iets aan kunnen doen. Het voelt alsof er nog een lange strijd voor de boeg is maar het is er een die we zeker kunnen winnen.

–Lorne Batman, 25 (rechts)

In het begin van mijn carrière was ik advocaat bij verkrachtingszaken. Ik heb handen vastgehouden tijdens therapie, tijdens abortussen, tijdens het afnemen van DNA bij het slachtoffer. Wat altijd aan me heeft geknaagd is de grote impact van het stigma dat er omheen hangt. Dat zie je ook terug in de manier waarop over vrouwen wordt gepraat in deze campagne, over vrouwen die te maken krijgen met seksueel geweld en er getraumatiseerd door raken en de vrouwen die dat niet hebben. Is ze slim genoeg, is ze goed genoeg, is ze wat dan ook genoeg?



Wat me stoort aan de deze opvattingen is dat we praten over wat vrouwen zouden moeten zijn en hoe ze zo hun fundamentele grondrechten kunnen verdienen. We hebben het hier over fundamentele grondrechten. Die verdien je niet door wat je doet of wat je gelooft. Dat zijn jouw rechten.

–Carrie Watters, 38

Als slachtoffer van seksueel geweld heb ik een persoonlijke en dringende motivatie om te voorkomen dat iemand zoals hij aan de macht komt. Velen van ons durven de mensen waardoor we zijn aangevallen niet eens in de ogen te kijken, laat staan dat we boos op ze worden.



De vraagstukken van vrouwen komen nu eindelijk echt aan bod. Dat zo’n provocateur de politieke arena heeft betreden, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we niet blijven hangen in de status quo. Het zorgt ervoor dat er een verschuiving plaatsvindt. De vraag is alleen hoe we daarmee omgaan. Hoe brengen we die verschuiving naar de voorgrond en gaan we hem benoemen?



Ik hoop dat het zorgt voor een beweging, dat er echt iets gaat gebeuren. Dat er iets gebeurt wat je niet over het hoofd kan zien en waarmee rekening gehouden moet worden.

–Maria Becker, 26

