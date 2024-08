Drie carnavalskrakers in cocktailvorm van Tess Posthumus

Een feest als carnaval waar elk vat bier op moet en een bodem vooral bestaat uit loempia’s en friet, is een feest naar ons hart. Daarom onderzoeken we deze week welke sauzen en opmerkingen je naar je hoofd geslingerd krijgt als je in een Twentse snackkraam werkt, hoeveel geld mensen in een paar dagen over de balk smijten en met welke cocktails je een hele Raad van Elf in de opperste feeststemming krijgt.

Apfelkorn, sambuca, Goldstrike, Blue Curaçao, Jägermeister, Flügel, witte wijn met ijs en een eindeloze stroom aan pils. Tijdens carnaval bereikt het alcoholpromillage van menig feestvierder een uitbundig hoogtepunt en verstandig tussendoor een watertje achteroverslaan is er meestal niet bij.



Maar misschien heb je wel helemaal geen zin in vlammende shotjes, met water aangelengd bier en Flügel-dopjes op je neus. Of zit je noodgedwongen in een carnavalloze zone van Nederland vanwege werk of een geliefde die helemaal níks met praalwagens, hossen, sjoenkele en verkleden heeft. En in je eentje de polonaise lopen met een Boswandeling in je hand is ook een beetje treurig.



Om ervoor te zorgen dat je waar je dit weekend ook bent toch een gigantisch feestje kunt bouwen, vroegen we bartender Tess Posthumus drie carnavalscocktails te maken. Posthumus is geboren onder de rivieren en heeft heel wat polonaises gelopen. Tegenwoordig woont ze in Amsterdam en heeft ze door haar drukke baan weinig tijd voor carnaval. Eind december opende ze met Timo Janse de bar Flying Dutchmen Cocktails aan het Singel in Amsterdam, ze is mede-organisator van de Amsterdam Cocktail Week die begin maart plaatsvindt en ze reist de wereld over om allerlei interessante dranken te ontdekken. Voor MUNCHIES maakte ze in haar bar drie carnavalskrakers: de Tessmanian Devil, de Nuclear Zombie en de Papa Smurf.





Hé Tess, heb je vaak carnaval gevierd?

Tess: Ik ben geboren en getogen in Breda en heb daar tot mijn achttiende gewoond. Ik was echt een stapbeest en op de middelbare school was ik voorzitter van de feestcommissie. Dus elk jaar met carnaval organiseerden we wel een feest. Op een gegeven moment, toen ik oud genoeg leek om ergens binnen te sneaken, deed ik dat. Ik was altijd wel van de feesten en partijen.

“Als we een chic carnavalsontbijt wilden, dronken we mimosa’s: verse jus d’orange voor de vitaminen, een beetje Cointreau en bubbels.”

Dit jaar ben ik zondag en maandag officieel vrij tijdens carnaval, dus misschien ga ik wel even kijken in het Zuiden. Ik heb nog een dinopak en een haaienpak. Ik denk dat het de dino wordt.



Wat zat er vroeger in je glas?

Dat was vooral bier. In de beginjaren had ik niet zoveel geld, dan is bier de goedkoopste optie. En verder Apfelkorn en Peerkorn, dat ging er ook wel in hoor.



Ging je altijd verkleed?

In Breda ga je echt verkleed als ‘iets’: een leeuw, een boef of een konijn. Je hebt ook plekken waar je een boerenkiel aantrekt of een thema hebt, maar ik was altijd wel van de pakjes. Maar niet à la Halloween, zo van: ik ga als sexy kat dus ik zet kattenoortjes op. Ik ben wel eens als boef gegaan. En ook een keer als kapitein, want iedereen gaat in Breda altijd verkleed als piraat. Dus toen kon ik zeggen: “Aaarr geef mij een biertje, ik ben je baas.” Dat was soms succesvol.

Ik moest ook een keer toen ik al in Amsterdam woonde onvoorbereid carnaval vieren. Ik trok overal dingen vandaan en ben toen in mijn eentje als de Village People van het nummer YMCA gegaan. Ik had een verentooi, een brandweerbijl en een politiebadge.

Snapten mensen dat je als de Village People verkleed was?

Nee (lacht). Maar dat liedje komt wel telkens voorbij tijdens carnaval, dus dan kon ik het dansje doen.

Hoe ga je ‘s ochtends de strijd aan met de carnavalskater?

Verantwoordelijk drinken is iets wat niet vaak lukt tijdens carnaval. Het hoort er ook niet echt bij natuurlijk. Mijn vrienden en ik aten altijd wel een stevig ontbijt met eieren en spek of een pizza. Lekker vettig. En we dronken bloody mary’s met vodka of red snappers. Dat is hetzelfde als een bloody mary, maar dan met gin in plaats van vodka. Die vind ik zelf eigenlijk lekkerder. Als we chic wilden doen, werden het mimosa’s: verse jus d’orange voor de vitaminen, een beetje Cointreau en bubbels. Dat was vaak goedkope prosecco uit het onderste schap.

Tess: “Ik was vroeger groot fan van de Tasmanian Devil uit de Looney Tunes-tekenfilms. Tijdens carnaval wilde ik graag als Taz verkleed gaan, maar er was geen kant-en-klaar kostuum te krijgen en ik ben niet creatief genoeg om er zelf een te maken. Zo’n pak zou carnaval ook nooit overleven. Dus dat zou ook nogal zonde zijn.



De smaak van deze cocktail is lekker pittig en door de drie soorten alcohol redelijk sterk. Je kunt ‘m prima ‘s ochtends drinken. Hoppa, een beetje peper in je reet en gaan.”

Tess: “Deze is voor alle piraten tijdens carnaval. Het is een tropische en fruitige tiki-cocktail. Er zit overproof rum in, met een hoger alcoholpercentage dan normale rum. Dit merk heeft 57 procent alcohol; in de meeste rum zit 40 tot 45 procent alcohol. Deze cocktail is best sterk, dus drink er niet te veel van. Anders loop je er echt bij als een zombie.”

Tess: “Speciaal bedacht voor carnaval. Lekker blauw door de Blue Curaçao. Smurf en Smurfin kom je sowieso meer dan één keer tegen tijdens carnaval.”

Dankjewel, Tess.