Drie mannen opgepakt op verdenking van livestreamen van een groepsverkrachting op Facebook

De livestream is nog maar een relatief jong begrip: pas iets meer dan een jaar geleden werd het concept in het leven geroepen (Facebook begon er in 2016 mee, en Periscope in 2015), maar sindsdien hebben we al meerdere keren bevestigd zien worden dat sommige individuen deze technologie gebruiken om gewelddadige mishandelingen, moord en zelfs hun eigen zelfmoord te broadcasten. Afgelopen 23 januari berichtten media wereldwijd dat er op Facebook een groepsverkrachting van een vrouw uitgezonden werd in een besloten groep, met zo’n 60.000 leden.



The Local liet weten dat de livestream op 22 januari vroeg in de ochtend plaatsvond, in de Zweedse stad Uppsala. Drie mannen van tussen de 19 en 25 jaar werden nog diezelfde dag opgepakt, op verdenking van verkrachting. Een vrouw lichtte de politie in nadat ze de beelden tegenkwam in de facebookgroep. “Hij scheurde de kleren van haar lijf en lag bovenop haar,” zei ze tegen de lokale krant Expressen. Het slachtoffer was naar verluidt buiten bewustzijn.

Terwijl de aanval plaatsvond, reageerden leden van de facebookgroep op de livestream. Zo schreef iemand: “Drie tegen één, hahaha.” De Zweedse omroep SVT liet weten dat de drie mannen vervolgens ook nog een tweede livestream uitzonden, waarin de betreffende vrouw verklaarde niet verkracht te zijn. Deze livestream was nog steeds bezig op het moment dat de politie de woning binnenviel om het trio te arresteren.

Videos by VICE

“Het meisje zat voor de camera, terwijl de man die haar filmde haar dwong te ontkennen dat ze zojuist verkracht was,” vertelde een ooggetuige aan SVT. “Mijn hart brak,” voegde ze toe. De politie in Uppsala heeft bevestigd dat ze de zaak aan het onderzoeken zijn en meldden dat een aantal mensen dat de broadcast zag daarvan melding had gemaakt. De drie opgepakte mannen blijven in voorlopige hechtenis.

Als directeur van het Oxford Internet Institute onderzocht dokter Victoria Nash publiek beleid en online veiligheid. “Vaak gaat het om gedrag dat we voor de komst van het internet ook al zagen,” zegt ze over het fenomeen waarbij criminele daden live worden uitgezonden. Ze legt uit hoe mensen historisch gezien altijd al op deze manier naar bevestiging gezocht hebben, en noemt voorbeelden van seriemoordenaars die uit eigen initiatief brieven naar de politie sturen of erge misdaden bekennen. “Er is altijd die drang om via de media meer macht te verwerven,” zegt Nash. “En door het internet is de publieke verontwaardiging nog net wat groter.”

Foto door Alejandro Moreno de Carlos via Stocksy

Het feit dat het incident plaatsvond in een besloten groep voegt nog een andere dimensie van mogelijke illegaliteit toe, zo legt Nash uit. “De politie die gespecialiseerd is in kindermisbruik heeft me verteld dat besloten groepen op het internet soms erg zorgwekkend zijn. Dergelijke groepen zouden niet zelden vanwege duistere redenen besloten zijn.”

Maar is er iets dat de technologie achter de livestream aantrekkelijker maakt voor potentiële criminelen? “Livestreamen heeft een dramatischer effect,” legt Nash uit. “Het is ook moeilijker om het beeldmateriaal te filteren.” Bovendien zouden veel mensen die livestreams bekijken twijfelen of dat wat ze zien wel echt is. “In een tijdperk waarin nepnieuws aan de orde van de dag is, zijn we minder goed in staat om situaties feitelijk te beoordelen.”



Facebook verklaarde aan Broadly dat het bedrijf de livestream van de groepsverkrachting onacceptabel vindt. “Dit is een afschuwelijke misdaad, en dit soort content tolereren we absoluut niet op Facebook,” verklaarde een woordvoerder. Hij benadrukte de nieuwe functie die het sociale netwerk beschikbaar heeft gemaakt, waarmee verontrustende livestreams gerapporteerd kunnen worden op het moment dat ze uitgezonden worden. Op de website zegt Facebook dat het een team aangesteld heeft “dat 24 uur per dag, zeven dag per week klaar zit om gelijk op gerapporteerde berichten te reageren.”

“We steunen de lokale politie die om data gevraagd heeft om hun onderzoek mee uit te kunnen voeren, vooral als het om de veiligheid van jonge mensen gaat ,” besloot de woordvoerder. “We reageren op geldige aanvragen die betrekking hebben tot criminele zaken.”

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.