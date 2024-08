Drie oude mannen en Ray Fuego zijn een punkband

Je hebt nog geen noot gehoord, ze hebben nog geen seconde opgetreden, maar toch is Ploegendienst nu al voorbestemd om de allerbeste, hardste, meest gehypete band van het moment te worden. De leden: Bastiaan (Aux Raus, Mich) op bas, Michiel (Firestone) op gitaar, Ray Fuego op zang en Bram (Adolf Butler, Malle Pietje en de Bimbo’s) op drums. Het is een punkband. Ze treden vrijdag voor het eerst op tijdens de releaseparty van het nieuwe album van Death Alley in het Skatecafé. Ik sprak met ze af in een kroeg. We dronken bier en ik stelde vragen.



Noisey: Ik las op Wikipedia dat mensen die in ploegendienst werken vaker last hebben van jetlag, concentratieverlies, slaapgebrek, chagrijn, hoofdpijn of migraine. Klopt dat een beetje?

Ray: Ja, Bram is sowieso chagrijnig. En Bastiaan is een skinhead, maar not by choice.

Bram: Ik ben de drummer, dus voor mij is het allemaal eerder lichamelijk dan geestelijk, qua klachten.



Kun je zeggen dat dit jouw band is, Ray? Was het jouw idee om te gaan spelen met deze oude mannen?

Ray: Ik ben ook oud.



Niet.

Ray: Ik ben jong, maar in mijn hoofd ben ik oud. Als ik met guys van mijn eigen leeftijd in een band zou zitten, zouden we altijd vechten. Ik heb geen geduld. Jonge mensen zijn ignorant.



Zij niet?

Ray: [Kijkt even rond] Van hun kan ik het hebben.

Bram: Ik weet nog hoe het ging. Ik zag Ray bij een opening van iets. Ik heb een Bad Brains-tatoeage en Ray of een vriendje van hem zag dat ik die tattoo had. Ik was stomverbaasd dat er jonge gasten waren die wisten wie die band was. Ik dacht: yesssssss. Energie. Jonge gasten. Toen hoorde ik dat ze ook goed konden rappen. Ik zag Ray optreden. Die gast is gewoon gemaakt voor punk. Nou, en omdat we het toch altijd over muziek hadden als we elkaar spraken, dacht ik: ik moet eens vragen of-ie niet samen iets wil doen.



Maar dit is wel voor het eerst dat je in een band zit, toch?

Ray: Soort van. Ik had wel wat dingen met Raven (Aartsen, van Mozes and the Firstborn) gedaan.

Bastiaan: Hij kan eigenlijk niks. Dat is het probleem. Het is alleen maar image.

Ray: Onzin. Ik ben beter dan Sid Vicious en Johnny Rotten.



Kun je iets van ze leren?

Ray: Van Bastiaan wel, hij leert me hoe ik zanglijnen moet maken. Bram leert me dat ik geen shit moet geven om mensen hun gezichtsuitdrukkingen, want dat zegt niets. En van Michiel leer ik alleen maar dat het niet uitmaakt hoe laat je begint met bier drinken.



Is het voor jullie ook leuk?

Bastiaan: Om met een influencer in een band te zitten?

Bram: Hij benadert het op een andere manier dan ik gewend was van zangers. Normaal repeteer je een beetje en dan gaat de zanger zanglijnen maken. Maar Ray zegt: maak die nummers maar. En dan bedenkt hij ter plekke iets. Het gaat vooral om de energie.

Bastiaan: Hij heeft in een middag al die teksten bedacht. Dat had ik nog nooit meegemaakt, dat iemand dat in één keer kon doen.

Ray: Omdat ik master ben.





Waar gaan de liedjes over, Ray? iPhones?

Ray: Steve Jobs z’n kankermoeder.

Bastiaan: Dom is het codewoord. Het moet dom zijn. Zo dom dat het pijn doet.

Bram: Iedereen krijgt letterlijk een minuut om een riffje te bedenken. En als iemand iets bedacht heeft in die minuut, dan gaan we het gebruiken ook.



Wie van jullie is het meest punk?

Michiel: Rot op.

Ray: Punk is echt een kutbegrip. Ik wil dat woord niet eens gebruiken.

Is het iets wat anderen over je moeten zeggen?

Ray: Fuck andere mensen. We zijn gewoon kankerdom.

Bastiaan: Punk betekent gewoon voor iedereen iets anders. Ik denk dat we allemaal wel…

Ray: Edge hebben.

Bastiaan: Ik hou ook van gothic.

Wie van jullie is het meest gothic?

Bastiaan: Ik. Ik ben het meest gothic.

Ik zag ergens een getekend Ploegendienst-logo met een laars.

Ray: Laas?



Laars, met een r.

Ray: Ik verstond laas.

Ik associeer zo’n laars meteen met tegen dingen aan trappen. Wat is iets waarvan je zou willen dat er tegenaan wordt getrapt?

Ray: Tegen de massa. Tegen alles.

Bastiaan: Meestal tegen deuren die niet opengaan.

Ray: OV-poortjes.

Bastiaan: Ik vind het meer punk om gewoon voor alles te betalen. Jij bent sowieso het rijkste van iedereen.

Ray: Dat denken jullie alleen maar.

Hebben jullie eigenlijk gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Bram: Nee, ik zat in Italië voor werk.

Ray: Ik had zo’n erge kater, dat ik pas om 20:00 uur wakker werd. Maar in mijn hoofd heb ik GroenLinks gestemd.

Michiel: Ik heb nog nooit gestemd. Ik heb al 22 jaar stemrecht, maar er nog nooit gebruik van gemaakt.

Bastiaan: Ben jij al veertig?

Als je een wet zou mogen doorvoeren, wat zou dat dan zijn?

Bram: Iedereen moet lekker doen waar die zin in heeft.

Bastiaan: Dat iedereen doet zoals het hoort.

Ray: Dat je overal… zou mogen poepen en plassen.

Wow.

Ray: Niet op straat hè, gewoon in restaurants. Dat je geen euro hoeft te betalen. Weet je hoe vaak ik moet schijten.



Ik zag dat je vaak je horoscoop deelt op Twitter, Ray. Vandaag stond er iets in over dat je verbaasd zou zijn over je extreme fantasieën. Wat voor fantasieën?

Ray: Eh, Bastiaan gaat ze vinger in me kont zetten. Misschien gaat dat nog wel gebeuren. Ik ben sinds gister kankergeil, dus ik ben benieuwd wat er vandaag allemaal nog gaat gebeuren.

Bram, jij bent geobsedeerd door Blaudzun en Eric Corton. Wie zou er winnen in een gevecht?

Bram: In een vocaal gevecht zou Blaudzun winnen. Hij heeft een prachtige stem. Ik verwacht eigenlijk nog wel een keer een loden pijp in mijn nek van Eric Corton of Blaudzun.

Ray: Wie zijn die mensen.

Wat is je lievelingsfilm?

Bram: Terminator 2.

Waarom?

Bram: Die heb ik vaak gezien. Ja, ik weet het niet. Ik heb filmwetenschappen gestudeerd. De grootste fout van mijn leven. Ik hou helemaal niet van films.

Vrijdag is jullie eerste optreden. De vraag die op ieders lippen brandt is natuurlijk: wordt het leuk?

Ray: Dat kan me eigenlijk geen kankermoer schelen.

Bastiaan: Het wordt vet. Ik ben blij dat het gelukt is. Het was een gedoe om het op tijd af te krijgen, dus we spelen maar een kwartier. Maar je moet sowieso niet te lang spelen als je nog onbekend bent.

Tot slot: wie willen jullie een dikke knuffel geven?

Michiel: Niemand. Ik hou daar niet van.

Ray: Kid Cudi. Hij is mijn held. Hij is gewoon precies net zoals ik. We hebben hetzelfde karakter. Hij is een van de weinig personen bij wie ik echt starstruck zou zijn als ik hem zou ontmoeten.

Bram: Ik kies voor Frank Rijkaard. Ik ben daar zo enorm fan van, al mijn hele leven. Hij is echt de beste voetballer die we ooit hebben gehad.

Bastiaan: Ray Fuego.

Ray: Heeft-ie nog nooit gedaan.

Bastiaan: [staat op en geeft Ray een knuffel] Ruikt lekker. Voelt goed. Lekker gespierd.

Jullie doen geen groepsknuffels of een yell?

Bram: Nee, geen yell. Death Alley doet dat wel voor een optreden. Zet dat er maar in! Death Alley doet de group hug.

Bastiaan: Ik heb bitterballen besteld.

Ray: Geil.