Drie panieksituaties waar je je alleen uit kunt redden door met Siri geld over te maken

Sinds kort kan je met de iPhone-app van ING geld overmaken met je stem. Gewoon, door tegen Siri te roepen dat je geld naar iemand wil sturen. Online geld overmaken was natuurlijk al behoorlijk futuristisch, maar met deze functie kun je nu dus in nóg minder stappen geld overmaken naar je vrienden. Hartstikke handig, en dat ook nog eens bijna helemaal zonder handen.



Nu is dat natuurlijk heel hip en makkelijk, maar heb je er ook werkelijk iets aan als de nood hoog is? Kan het je dag beter maken? Een vriendschap redden? Of misschien zelfs je leven?

Om daar achter te komen bedachten we een paar uiterst penibele, Suske en Wiske-waardige situaties waarin een gesproken betaalopdrachtje letterlijk je enige uitweg is. Te beginnen bij…

Videos by VICE

Stress op straat

Het probleem:

Je kent het wel. Loop je over straat, kom je een vriend tegen die met wild zwaaiende armen begint te roepen dat hij nog geld van je krijgt. “Shit,” mompel je in jezelf. Wat nu? Doen alsof je hem niet gehoord hebt en doorlopen? Of stoppen en een redelijk gesprek met hem proberen aan te knopen? Om onverklaarbare redenen kies je voor het laatste en zeg je dat je hem het geld toevallig nét hebt overgemaakt, echt waar, en dat hij maar even moet kijken als hij thuis is. Helaas was je vergeten dat hij het natuurlijk net zo makkelijk meteen kan checken op zijn telefoon en dus heb je nu ruzie met je beste vriend. Drama alom.

De oplossing:

Had deze catastrofe voorkomen kunnen worden? Ja. Als je gewoon je geld zou overmaken via Siri. Dan had je namelijk nog snel even tegen je telefoon kunnen mompelen “Hey Siri, maak nu vijftig euro over naar Freek”, en alles was in kannen en kruiken geweest. Had al dat geld meteen op Freek z’n bankrekening gestaan en was er geen vuiltje aan de lucht. Geld overgemaakt. Vriendschap gered.





Drama op de Franse Péage

Het probleem:

Je kent het wel. Je rijdt over de Franse Autoroute, waar je bij het poortje van de tolweg het raampje naar beneden draait, je pinpas in de gleuf drukt en het schermpje je smalend uitlacht om je afwezige banksaldo. Ondertussen hebben zich achter je een tiental vrachtwagenchauffeurs verzameld, die met de minuut bozer worden en steeds drukker in het Frans naar je beginnen te toeteren. Je vriend, die naast je zit, heeft nog wel geld op zijn rekening, maar die is toevallig een enorme lapzwans die zowel zijn pinpas als zijn telefoon in een bijna onbereikbaar plekje tussen de passagiersstoel en de deur heeft laten vallen. What are the odds?

De oplossing:

Terwijl de getatoeëerde Jean-Pauls en Gastons dreigend op je afkomen, zwaaiend met krikken en moersleutels, fluister je zacht een paar schietgebedjes. De Lapzwans kan nog net met zijn uitgestrekte vinger bij het home-knopje van zijn telefoon. Het vriendelijke geluidje dat aangeeft dat Siri luistert, klinkt je als muziek in de oren. “Maak honderd euro over naar Sjoerd!” roept hij (je heet in dit scenario even Sjoerd, waarvoor onze excuses), waarna je als een bezetene je pasje nog een keer in de gleuf slingert en je pincode op het toetsenbordje ramt. “Merci,” zegt het genadige schermpje. De slagboom gaat omhoog, en jij schiet er met piepende banden vandoor, de woeste meute je in het stof achterlatend.

Trammelant op het WK Croissantjesdeeg Kneden

Het probleem:

Je kent het wel. Sta je op het Wereldkampioenschap Croissantjesdeeg Kneden enorm je best te doen, komt de scheidsrechter naar je toe. “Luister,” zegt-ie, “je bent duidelijk de koploper, maar uit onze administratie is gebleken dat je het wedstrijdgeld nog niet hebt overgemaakt. Als dat voor het einde van de wedstrijd niet binnen is moet ik je helaas diskwalificeren.” Damn. Nu zou je natuurlijk je telefoon uit je broekzak kunnen halen en keihard gaan staan bankieren met die app van je, maar je vingers zitten vol deeg en als je uitgebreid je handen moet gaan wassen kan je die wereldrecordtijd wel vergeten.

De oplossing:

Dankzij de mogelijkheid om met Siri geld over te maken hoef je alleen maar een enkele vinger van deeg te ontdoen om de home-knop van je telefoon in te drukken. Je geeft Siri de opdracht om een tientje naar de wedstrijdorganisatie over te maken, autoriseert het met een vingerafdruk en gaat weer verder met croissantjesdeeg kneden. Je verslaat op glorieuze wijze de concurrentie, breekt alle croissantjesdeegkneedwereldrecords en wordt jaren later nog steeds overal door uitzinnige fans om je handtekening gevraagd.

Nieuw bij ING: geld overmaken met Siri. Ook heel handig als je gewoon eventjes je handen vol hebt of geen zin hebt om te typen. Kijk hier voor meer informatie.