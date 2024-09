Driemaal hoera voor deze tragisch mislukte Kickstarters van afgelopen jaar

Zonder dat jij en ik het in de gaten hebben, worden er het hele jaar door duizenden Kickstarters (en andere crowdfunds) opgezet, om vervolgens faliekant de plank mis te slaan. Wij – de massa – krijgen alleen de knallers te zien. We vergeten te vaak dat onder elke knaller aan het topje van de ijsberg, minstens honderd kreupele Kickstarters kruipen.

Vaak zijn deze campagnes erg schattig in hun naïviteit, en dat maakt het leuk. Tegelijkertijd kan je ze nooit echt betrappen op een tekort aan creativiteit. Soms zelfs misschien iets te veel voor de commerciële geest van deze tijd. Of het nou om een draagbare douchekop, een budgetbunker of een stress-balzak gaat: er is hier een creatieve geest met een visie aan de gang geweest.

Omdat wij nooit aandacht schenken aan deze zielepoten, deze tragische mislukkelingen, deze eenzame creaties, dachten wij dat het wel goed was om ze – met de kerstgedachte nog in het achterhoofd – net als vorig jaar eens even goed in de schijnwerpers te zetten. Enfin, daar gaan we dan.

Wat: een handig tooltje om keisnel je kop mee te kuisen

Bedenker: Ziggy Storbeck (Duitsland)

Doelstelling: € 90.000

Opgehaald (tot nu toe): € 380

Ziggy Storbeck (een prachtige uitvindersnaam), heeft zojuist in alle stilte hét probleem van de hoofdscheerders van deze wereld opgelost. Normaal kost het flink wat tijd en moeite, met een eenzijdig Gilette-mesje over je kop krassen en al dat bloed wat daarbij onnodig verspild wordt. Maar dit, dit is iets anders.

In het instructiefilmpje zien we dat de Twinshaver je kop in slechts anderhalve minuut tot een glanzende bol maakt, en leren we ook dat je niet bang hoeft te zijn om je te snijden. Als je ziet hoe snel deze gast het mesje over zijn kop haalt, schrik je je te pletter. Maar goed, dat mocht allemaal niet baten: de campagne is nog niet voorbij, maar ik schat de kansen laag, tenzij dit ding opeens viral gaat. Misschien kan de kale medemens even wat inleggen?

Wat: de schoenlepelhoes voor je iPhone…

Bedenker: Marian Weilgony (Duitsland)

Doelstelling: €99.500

Opgehaald: €2.042

Dit is iets wat ik altijd al gemist heb. Een slim stukje plastic waarmee ik tegelijkertijd m’n iPhone kan beschermen én in die veel te krappe nette zwarte schoenen kan stappen die men tegenwoordig praktisch nooit meer gebruikt behalve tijdens Kerstmis. Oh wacht, ik heb dit helemaal niet nodig, want tegenwoordig lopen ik en duizenden andere jongeren op soepele schoenen met veters. Shit, helemaal vergeten.

Waarom zou je voor zo’n schoen überhaupt een schoenlepel nodig hebben? Via

Wat: de professionele warm-eten-afkoeler

Bedenker: Yuliya Solonnikova (Spanje)

Doelstelling: $ 80.000

Opgehaald: $ 195

Heb jij ook altijd zo’n last van eten dat te heet is? Dan is de Kulerpro misschien iets voor jou. Een handig (en teringduur) apparaat waarmee je op een professionele manier je eten kan afkoelen naar precies de gewenste temperatuur. Vergeet daarbij even dat je in theorie ook zou kunnen wachten, of zelfs even zou kunnen blazen, want dat doet er allemaal niet toe. Met de Kulerpro kun je, nadat je eerst je eten keihard hebt lopen verwarmen, datzelfde werk weer ongedaan maken en hem met minstens net zo veel energieverbruik weer afkoelen. Deze mensen hadden duidelijk een immense koekenpan voor hun kop tijdens het bedenken en uitvoeren van dit ‘briljante’ idee.

Wat: een “state-of-the-art” bunker die je beschermt tegen álle hedendaagse bedreigingen

Bedenker: Stephen Lauzon (Canada)

Doelstelling: 4.945.000 Canadese Dollars

Opgehaald: 1 Canadese Dollar :'(

Stephen Lauzon is een man met een missie. Met zijn Induratus wil hij ons een “state-of-the-art bunker” geven, die uitbreidbaar is en bestand is tegen alle hedendaagse bedreigingen van de menselijke gezondheid. En dan gaat het over chemische, biologische, radiologische, nucleaire, electromagnetische en seismische dreigingen.

Wat het allemaal nog iets specialer maakt is dat de Induratus bedoeld is als een betaalbare bunker – al ben je tijdens de apocalyps waarschijnlijk niet heel erg bezig met je budget – en allerlei bedrijven kunnen hem eenvoudig als veiligheidsmaatregel in de tuingrond plaatsen. Maar wat kreeg Lauzon van ons voor zijn werk? Voor zijn uitgebreide plan, aangevuld met allerlei nette schemaatjes en grafiekjes? Welgeteld één Canadese Dollar. Kom op jongens, dat is niet leuk meer. Dit is gewoon zielig.

Wat: een portable douchekop om vieze douches te ontlopen

Bedenker: Travelies (Duitsland)

Doelstelling: € 15.000

Opgehaald: € 561

Ik vind dit idee misschien nog wel het leukste. Er zit namelijk wel wat in. Ben jij nooit op vakantie geweest, in een Airbnb gaan zitten, en er dan achter gekomen dat die douchekop best wel vies is en er ook nog eens een miezerig straaltje uitkomt? Travelshowerhero lost dat op. Het enige probleem waar ze niet aan gedacht hebben: de meeste mensen reizen niet zó veel, dat dit een nuttig ding is om te hebben. Als je een paar keer per jaar op vakantie gaat, neem je die wat viezere douchekoppen voor lief. Maar het blijft een schattig ideetje. Misschien iets voor de ondernemers onder ons? Echte kunstenaars stelen toch, dat zei Picasso altijd.

Wat: een helm die je laat weten als-ie niet vast zit

Bedenker: Znitchtechnologies (Canada)

Doelstelling: CA$ 55.000

Opgehaald: CA$ 275

Soms denken mensen slim te zijn, maar dan zijn ze uiteindelijk toch dom. Op het eerste gezicht heb je namelijk best veel aan een helm die je laat weten als je ‘m vergeten bent vast te doen, maar op het tweede gezicht – bestaat dit gezegde? – slaat het natuurlijk nergens op. Veel te veel moeite, techniek en productiekosten voor iets wat heel simpel hoort te zijn, en voor iets wat gewoon je eigen verantwoordelijkheid is. Leuk geprobeerd dus, maar hier gaan wij geen geld aan uitgeven. Mensen geven niet om zoiets a-sexy’s als hun veiligheid. Waarom weet Znitchtechnologies dit nog niet?

Wat: een balzak om aan te friemelen als je gestresst bent

Bedenker: Imaginarte (Spanje)

Doelstelling: € 31.127

Opgehaald (tot nu toe): € 19.212

Deze past eerlijk gezegd niet in dit rijtje, omdat het idee namelijk té goed is, en misschien zelfs alsnog gerealiseerd wordt. Toch kon ik het niet laten: elke man wil dit namelijk. Een fijn zakje ballen dat je tijdens werk kunt aanraken zonder je imago te verliezen? Kom maar door. Er is sowieso niets fijner dan na een lange werkdag even lekker uitrusten op de bank en rustig in je kruis graaien. (Sorry, vrouwen, jullie missen iets.) Maar ik denk toch ook dat deze ‘stress-balzak’ ook voor vrouwen therapeutisch en ontspannend kan werken. Kijk, voor een Kickstarter is het natuurlijk superdom, maar tegelijkertijd ook superleuk. Een beetje zoals Pokemon Go, eigenlijk.

Misschien kunnen jullie helpen dit project realiteit te maken? We hebben nog 15 dagen.

Wat: de ideale manier om je kerstboom te verslepen

Bedenker: TreeTransporter (VS)

Doelstelling: $ 20.000

Opgehaald (tot nu toe): $ 790

Op welgeteld één dag per jaar, misschien voor zo’n twee uur op die dag, is dit idee bruikbaar. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de Christmas TreeTransporter zo hard faalde; een leuk idee, maar je gebruikt dit ding dus nooit buiten de Kerstdagen. Toch doet dat niets af aan de schattige oprechtheid die er achter het idee schuilt. Hier was iemand die op een probleem stuitte en zichzelf als missie nam om dat voor iedereen op te lossen. Erg jammer, maar het internet besloot anders. Christmas TreeTransporter out.