Dries Depoorter laat je meeluisteren met wat er aan de andere kant van deze aardkloot gebeurt

Het is een absurd idee dat er bijna 13.000 kilometer onder ons mensen met hun voeten naar ons gericht rondwandelen. Ook Gentse kunstenaar Dries Depoorter moest even gniffelen bij die gedachte. Met zijn installatie Flipside Audio kan je precies horen wat er gaande is aan de andere kant van de wereld.

Naast het Klokgebouw in Eindhoven plug je tijdens de STRP Biënnale je koptelefoon in het gras. Dan krijgt je in realtime te horen wat er aan de andere kant van de wereld, in dit geval in Nieuw-Zeeland, gebeurt. Maar op de kop wandelende mensen zul je waarschijnlijk niet horen. “Als je van Eindhoven uitgaat, vind je precies aan de andere kant van de planeet de oceaan. Maar er bestaat een onderzoeksproject, Listen to the Deep Ocean, dat de geluiden van de zee opneemt,” legt Depoorter uit aan Creators, die een jaar lang artist in residence in Amsterdam is dankzij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. “Voor mijn installatie tune je in op dat kanaal.” Toch is deze technologie niet altijd betrouwbaar. “Soms gaat de verbinding offline en verspringt het naar de dichtstbijzijnde microfoon enkele kilometers verderop in een bos, waar je vooral vogelgeluiden hoort,” zegt de jonge kunstenaar.

Depoorter maakte Flipside Audio speciaal voor STRP Biënnale 2017, maar het idee ontstond vier jaar geleden al door zijn gelijkaardige project Gradient. Daarin combineerde hij camerabeelden van twee kanten van de wereld en goot ze in een lichtstrook die overgaat van nachtelijke donkere kleuren, naar lichte kleuren van de dag. “Voor Flipside Audio gebruikte ik hetzelfde idee en dezelfde techniek. Waar ik voor Gradient onbeveiligde camera’s gebruikte, zocht ik voor Flipside Audio onbeveiligde microfoons,” legt Depoorter uit. “De microfoon die ik gebruik heb ik dus niet zelf geplaatst, maar voor een andere editie en een ander festival, zou ik graag een vlucht nemen naar de andere kant van de wereld en daar zelf een microfoontje plaatsen.”

De gedachte dat je ergens wandelt en je diepste geheimen deelt met je boezemvriend, zonder door te hebben dat een microfoontje al je gesprekken doorspeelt naar een museum aan de andere kant van de wereld, is niet heel erg fijn. Depoorter behandelde al eerder enkele broodnodige vraagstukken rond privacy. Je kon hem 24 uur per dag traceren aan de hand van zijn werk Here en met Cloud Messenger kan je je diepste geheimen opbiechten, die dan meteen via een cloud in de cyberspace gestuurd worden. Bij Tinder In combineert hij sexy foto’s van Tindergebruikers met hun professionele LinkedIn-foto’s. Dat laatste veroorzaakte een vurig debat en velen stelden zich de vraag of hij te ver was gegaan.



Maar alhoewel Flipside Audio voer voor talrijke sociale doemscenario’s zou kunnen zijn, is dit niet per se de insteek van Depoorter. “Voor Flipside Audio ben ik veel minder scherp. Het is vooral een leuke denkoefening: je probeert als luisteraar de ruimte die je hoort te visualiseren. Het is vooral een zeer ontspannende en een beetje absurde ervaring,” legt Dries uit aan Creators. Voor Flipside Audio kruip je dus niet in de rol van Big Brother, maar onderga je een duizelingwekkende, maar vooral zeer ontspannende luistersessie.

Hij slijpt zijn mes echter weer voor zijn volgende project, waar hij nu volop mee bezig is. “Ik werk aan een datingwebsite waarin je niets moet invullen. Het enige wat je moet uploaden is je browsergeschiedenis. Aan de hand van die informatie, matchen we je met je ideale partner,” verklapt Depoorter al. “Het is een leuke denkoefening. Combineer je mensen aan de hand van de inhoud van hun zoekactie of aan de hand van hoeveel tijd ze op het internet spenderen?”



En of hij Flipside Audio ooit in een app zou gieten? “Dat kan, maar die handeling van je koptelefoon letterlijk in de grond pluggen, is noodzakelijk voor de soort ervaring die ik wil creëren,” legt de kunstenaar uit.

Je kunt Dries Depoorter woensdag 29 maart zélf horen praten over zijn werk tijdens het kunstenaarsgesprek. Of neem gewoon lekker je koptelefoon mee voor een gezellig middagje nietsvermoedend oceaanleven afluisteren.