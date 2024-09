Dries Depoorter laat zien hoe vaak een youtubefilmpje níet bekeken is

Dat een video van een niezende babypanda bijna Westers cultureel erfgoed is, danken we niet alleen aan ons collectieve gebrek aan concentratie. YouTube speelt namelijk een grote rol in onze cultuurbeleving. Binnen enkele jaren zullen sociologen waarschijnlijk onderzoek doen naar waarom het ene kattenfilmpje viraal gaat, terwijl een ander verdwijnt tussen beautytutorials, vlogs, walkthroughs van Assassins Creed en covers van Wonderwall. Niets lijkt democratischer te zijn dan een platform als YouTube, waar alleen views en duimpjes bepalen hoe populair een filmpje is. Maar eigenlijk is dat best krom. Die cijfers bepalen immers de hiërarchie en relevantie van een groot deel van de internetcontent die je consumeert, terwijl er zoveel meer vreemde video’s in het internet opgaan zonder dat iemand ze ooit bekijkt.

Lees verder op Creators.