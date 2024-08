De driftvideo’s van Johnny FVP zijn zo mooi dat ze bijna nep lijken

Ik dacht eerst dat ik naar een spel zat te kijken, maar de beelden bleken bleken gewoon echt te zijn. Johnny FVP, een 23-jarige dude uit Duitsland, maakt de allermooiste racefilmpjes die ik ooit heb gezien. En hij doet het met vrij simpel materiaal, dat met een beetje goede wil voor veel mensen wel betaalbaar is.

Hij bevestigt vier V2-drone-motortjes en een GoPro Hero7-camera op een AstroX Freestyle-droneframe. De quadcopter bestuurt hij zelf, onder andere met de Fat Shart Dominator Goggles, die volgens hem het beste zijn. Onder zijn video’s beschrijft hij precies zijn gear, mocht je na het kijken van zijn filmpjes hetzelfde willen gaan doen als hij.

Videos by VICE

Op zijn Youtube en Instagram-account zijn veel verschillende video’s te zien, die allemaal leuk zijn om naar te kijken. Maar de racevideo’s zijn van een onvoorstelbare schoonheid. Uit de filmpjes wordt duidelijk dat hij niet alleen een gevoel heeft voor mooie beelden, maar ook ultra behendig is met een drone.

Het is bijna bovennatuurlijk om zulke coherente beelden te schieten van racewagens die met hoge snelheid door de bocht slippen. In de reacties zegt Johnny zelf dat ongeveer 40 procent van de beelden is gestabiliseerd in post-productie, wat een beetje verklaart waarom het er soms uitziet alsof je naar een mooi computerspel zit te kijken.

Evengoed: het is duidelijk dat deze jongen grenzen verlegt. Als je dit hebt gezien wil je niet anders meer naar sport en racen kijken. Ik zou graag met hem praten over zijn werk, en of hij van plan is om de race- en sportverslaglegging op z’n kop te zetten. Helaas heeft de mysterieuze Johnny FVP niet gereageerd op mijn mails, dus voor nu kan ik niet veel meer doen dan deze schoonheid met jullie te delen. Check zijn werk, en word blij.

Volg Motherboard op Facebook , Twitter en Flipboard .