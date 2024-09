Dromerige dronefoto’s van het luizenleven op het strand

Een dagje relaxen op het strand moet vooral niet gepaard gaan met te veel inspanning. Een beetje loungen, jezelf of iemand anders insmeren en af en toe verkoeling zoeken in de zee is meer dan genoeg. Maar wat als je deze activiteiten van jou en alle andere strandgangers bij elkaar optelt? Fotograaf Luis Aguilera gebruikte een drone om dat te doen en veranderde het strand in een krioelende meute mensen, die in hordes enorm liggen te ontspannen aan zee.

“Ik heb het altijd fascinerend gevonden hoe mensen zich aangetrokken kunnen voelen tot water,” zegt hij tegen Creators. “Daarom vind ik het zo leuk dat je op deze foto’s de immensheid en kracht van de oceaan kunt zien. En ook hoe klein wij zijn in verhouding tot dat water.”

De fotograaf onthult dat de technologische ontwikkelingen zijn artistieke proces continu veranderen. “Het was een aantal jaar geleden niet mogelijk om zulke foto’s te maken, tenzij je een helikopter had. Nu kan dat wel, dus ik probeer dat authentieke gevoel van naar het strand gaan vast te leggen, zodat je met de foto’s ervaart hoe het is als je op het strand ligt. Dat het zand, de warmte en het geluid van de zee je hoofd overnemen.”

Hieronder vind je een paar van zijn beste foto’s van de serie die hij op South Beach in Miami maakte:

Check zijn website en Instagram voor meer van zijn werk.