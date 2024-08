Nieuwe dronebeelden tonen de aanbouw van de Saoedische megastad ‘The Line

Recent verschenen dronebeelden suggereren dat Saoedi-Arabië iets in de woestijn aan het bouwen is, en het zou wel eens de langverwachte megastad “The Line” kunnen zijn, hoewel veel mensen aannamen dat het hele project hooguit een utopische fantasie was.

Het Saoedische dronefotografie-bedrijf Ot Sky heeft de beelden gemaakt, en ze zijn uitgegeven door Dezeen, een architectuurtijdschrift dat eerder ook een interview hield met Tarek Qadummi, uitvoerend directeur voor stedenbouw bij NEOM. “Los van het fysieke aanzien zal het uiteindelijk laten zien dat de wereld het menselijke vermogen, de technologie en de toewijding heeft om een revolutie in onze huidige manier van leven teweeg te brengen,” vertelde Qaddumi destijds aan Dezeen.

In de video zijn trucks en andere zware werktuigen in de woestijn aan het werk te zien, en een hele hoop graafmachines lijkt een kneitergrote lijn in de grond te trekken. Motherboard maakte via Whatsapp contact met Ot Sky, dat bevestigde de video te hebben gemaakt.

Saoedi-Arabië heeft niet echt een geweldige reputatie als het gaat om het binnen een aangegeven tijd voltooien van grote bouwprojecten gericht op openbaar vervoer. Daar zijn er opmerkelijk genoeg maar twee van: eentje om Mekka te onderhouden, gebouwd in 2010, en de tweede in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, waar 7,6 miljoen mensen wonen, en waarvan de opbouw in 2014 begon maar waar behoorlijke vertraging bij is komen kijken (eerst in 2019, toen in 2021, en nu in 2023). Dat enorme project voor openbaar vervoer heeft zo’n 27 miljard dollar gekost, maar dat is een aalmoes vergeleken met de 500 miljard dollar die kroonprins Mohammed bin Salman hoopt te spenderen, niet alleen aan The Line, maar ook aan NEOM, een overkoepeling van futuristische megastad-projecten. Het gaat tenslotte niet goedkoop zijn om een stad te bouwen vol met robotdinosauriërs, een kunstmatige maan, en genetische mutaties om je kracht en IQ te verhogen – of om consultants te betalen om deze illusies echter te laten lijken.

Als je het project absurd vind klinken, dan heb je gelijk. Lijnvormige steden zijn al lang achterhaalde ideeën, en de meesten raken in de vergetelheid of worden buitenwijken van een of andere uitgestrekte metropool. The Line verschilt hierin door hoe enorm veel groter (en dommer) het belooft te worden: 168 kilometer lang, 100 procent door hernieuwbare energie aangedreven, en met allerlei goederen en diensten waar de labels “AI” of “AI-aangedreven” op zijn geplakt. Langs de gehele rand zullen gigantische parallele spiegels lopen, het bouwwerk wordt 500 meter hoog, 200 meter breed, en het zal vol zitten met weelderige plantengroei.

Klinkt allemaal leuk en aardig, maar zelfs in de pagina´s van Dezeen – een van de weinige plekken waar je een exclusief interview met de NEOM-directeurs kunt krijgen – worden de projectdoelen door experts als onrealistisch bestempeld en de voorgestelde stad als onbewoonbaar.

“Er zit belang in utopisch denken; het helpt ons om de vooroordelen tegen te gaan die in de bebouwde omgeving zijn ontstaan, vooroordelen die gangbare uitkomsten hebben voortgebracht waarvan we weten dat ze bijdragen aan de aftakeling van het milieu,” vertelde Philip Oldfield, hoofd van de faculteit van bebouwde omgeving aan de Universiteit van New South Wales Sydney, aan Dezeen. “Maar ik denk dat de standpunten rondom duurzaamheid en leefbaarheid hier naïef zijn.”

Saoedische ambtenaren hebben of zullen zich hierdoor absoluut niet laten tegenhouden; drie oorspronkelijke bewoners van het gebied dat door het NEOM-project werd opgeëist hebben de doodstraf gekregen toen ze hun huizen niet wilden verlaten.

Of mensen zullen ophouden met doen alsof dit project iets meer is dan een verspilling van grondstoffen en een gevaarlijke zet die levens kan kosten is echter nog maar de vraag.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Motherboard.

