Waarom sommige mensen diarree krijgen als ze dronken zijn

Ik drink tegenwoordig niet zoveel meer, want als ik zuip gebeuren er slechte dingen. Op een verjaardagsfeestje in 2013 maakte ik zodanig gebruik van de open bar, dat ik negen uur later wakker werd met verschrikkelijke koppijn, een verzwikte enkel, een voicemail van een vrouw die ik blijkbaar om twee uur ‘s nachts mijn nummer had gegeven, en zonder flauw benul hoe ik thuis was gekomen. Ik gok dat ik er niet al te best aan toe was, want de vrouw belde me vooral om te vragen of ik nog leefde.

Ik belde een vriend op om hem te vertellen over mijn dronken escapades, en hij wees me erop dat ik hem diezelfde nacht rond twee uur had gebeld en 25 minuten lang hysterisch aan het lachen was. Terwijl ik probeerde te achterhalen wat er allemaal was gebeurd, scheet ik plotseling in bed. De inhoud van een half glas aan bruin water spoot mijn lichaam uit voordat mijn sluitspier dichtkneep. Ik waggelde naar de badkamer om af te maken waar mijn lichaam aan begonnen was. Het werd een lange, zware dag.

Over het algemeen wordt diarree niet zo sterk geassocieerd met een nacht zuipen als kotsen, maar in mijn geval is het een typische manier om de avond mee af te sluiten. Ik vroeg me af waarom.

Alcohol is een van de weinige consumptiemiddelen die de maag erg snel absorbeert, vertelt Arthur Beyder, gastro-enteroloog bij de Mayo Clinic en woordvoerder van de American Gastroenterological Association. “Daarom is het goed is om een bodem te leggen voordat je gaat drinken,” zegt hij. Het eten zorgt ervoor dat de alcohol trager wordt geabsorbeerd door de maagwand en in je bloedstroom terechtkomt.

Beyder vertelt dat je met een volle maag minder snel naar de klote gaat. Dronken mensen zijn vaak geneigd om lekker door te drinken, en hoe meer alcohol je tot je neemt, hoe groter de kans op een explosieve situatie. Deels komt dat door de inflammatoire werking van alcohol op de wand van het maagdarmkanaal – een ongelukkige situatie die in de maag tot stand komt.

“Al na één flinke zuipsessie kunnen mensen ontstekingen of verzwering in het darmepitheel oplopen,” vertelt Beyder, verwijzend naar het weefsel dat rondom organen en bloedvaten door het hele lichaam zit. Door alcohol kan er meer maagzuur worden aangemaakt, wat kan leiden tot verstoring van de dunne barrière van het spijsverteringskanaal en diarree kan stimuleren. Hoewel de dikke darm zich dichter bij de nooduitgang van het lichaam bevindt, wordt het epitheel daar minder verstoord omdat de alcohol al grotendeels is opgenomen door de maag en de dunne darm tegen de tijd dat het daar aankomt, vertelt hij. Maar op dat moment is je complete gastro-intestinale systeem – inclusief dikke darm – hard aan het werk om alles wat er niet klopt zo snel mogelijk uit je lichaam te krijgen.

Dit alles bereikt een toppunt als de spieren in je dikke darm sneller beginnen aan te spannen, waardoor het kwartiertje dat je doorgaans hebt om naar de wc te gaan wordt ingekort tot zo’n drie seconden. De spieren in dit orgaan bewegen en creëren een gecoördineerde druk om je ontlasting naar buiten te persen. Dat worden peristaltische golven genoemd en komen ook voor in de slokdarm, maag en dunne darm, legt gastro-enteroloog Niket Sonpal uit. Het zijn de versnelde peristaltische golven die je op weinig subtiele wijze vertellen dat je de fles al eerder weg had moeten leggen.

De meest voor de hand liggende manier om te voorkomen dat een gezellig avondje uit verandert in een spetterende catastrofe is – je raadt het al – minder drinken. Doe met deze informatie wat je wil.

Eerst wat eten voordat je gaat zuipen is misschien een realistischere oplossing. Sonpal vertelt dat je naast een goede maaltijd ook een oplosbaar vezelsupplement kunt slikken om de alcohol-diarree tegen te gaan. “Zo’n supplement absorbeert water in de darmen en houdt het ook goed vast,” zegt hij. Hij voegt nog toe dat het er ook voor zorgt dat je ontlasting na het drinken van alcohol steviger gevormd is dan gewoonlijk.