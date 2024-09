Wat als ik ladderzat word voordat ik erachter kom dat ik zwanger ben?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel.” Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

De situatie: Je vriendin had nooit gedacht dat het haar zou overkomen. Toch zit ze over een lichtblauw staafje gebogen. Het staafje zegt dat het raak is. Hoewel het niet gepland was om ergens binnenkort zwanger te raken, heeft ze het er wel al eens over gehad met de toekomstige vader. En ja, ze heeft net een promotie gekregen op werk en, ja, baby’s zijn ook gewoon schattig met die kleine microsneakertjes aan hun voeten. Totdat ze opeens herinnerd wordt aan afgelopen zaterdagavond, toen ze straalbezopen meebrulde met ‘Bad Blood’ van Taylor Swift tijdens karaoke, en op straat kotste nadat de Uber haar thuis had afgezet.

Videos by VICE

Wat je moet doen: Geef ‘je vriendin’ een beetje ademruimte. Ze is absoluut niet de eerste die dit overkomt. Drie van de vier vrouwen die het liefst ‘zo snel mogelijk’ zwanger raken drinken alcohol, volgens het Center for Disease Control and Protection. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen weleens drinkt tijdens de eerste maanden van hun zwangerschap. Hetzelfde onderzoek toonde aan dat achttien procent van vrouwen met gewenste zwangerschappen en zevenentwintig procent van vrouwen met ongewenste zwangerschappen wel eens bingedrinken in het eerste trimester.

Er is in de medische wereld wat onenigheid over de vraag of het drinken van alcohol je baby beschadigt. Uit een enquête afgenomen in 2010 blijkt dat 66 procent van de verloskundigen incidenteel alcoholgebruik tijdens de zwangerschap afkeuren. Het overige percentage geeft aan dat af en toe drinken moet kunnen. Dokters onderling zijn het dus oneens over de gevolgen van alcohol op een ontwikkelende foetus. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er geen ontwikkelingsverschillen te zien zijn bij kinderen van vrouwen die zich geheel onthouden hebben van alcohol, tegenover degenen die wel elke dag een glas achterover sloegen. Natuurlijk hebben we het hier niet over een paar slokken rode wijn bij het eten, maar over een wilde nacht vol tequila en T-Swift. Als je vriendin informatie opzoekt op Google, dan is de kans groot dat ze op zo’n soort verhaal stuit. Namelijk dat een nacht flink zuipen impact kan hebben op de mentale gezondheid en schoolresultaten van je ongeboren kind. Waarschijnlijk gaat iedereen denken dat ze een vreselijke moeder is, zelfs nog voordat ze de lieve kleine schoentjes bij haar baby heeft aangetrokken.

Het ergste dat er kan gebeuren: Daniela Carusi, directeur van het programma verloskundigen in het Brigham & Women’s Ziekenhuis en assistent-professor in verloskunde en gynaecologie aan de medische afdeling van Harvard, zegt dat we misschien wel nooit zullen weten vanaf welk moment in de zwangerschap alcohol schadelijk kan zijn voor een foetus. “We kunnen geen goed onderzoek doen naar alcohol en de menselijke ontwikkeling. We kunnen zwangere vrouwen namelijk niet zomaar verschillende hoeveelheden alcohol geven en meten wat het effect ervan is op hun kinderen,” legt ze uit. “Omdat we niets zeker weten, is het maar beter om te adviseren dat zwangere vrouwen geen alcohol mogen drinken.”

Als je vriendin heelhuids is thuisgekomen na een avondje uit, heeft ze volgens Carusi al het slechts mogelijke resultaat vermeden. “Het ergste wat ik me zou kunnen voorstellen is dat de vrouw in kwestie een ernstig ongeluk krijgt, bewusteloos raakt, verdrinkt, of geschept wordt door een auto,” zegt ze. “Het is belangrijk om je te realiseren dat ongeveer vijftien procent van de zwangerschappen vroegtijdig beëindigd wordt. Dat komt meestal niet door eigen toedoen, zoals het drinken van alcohol, maar door natuurlijke oorzaken.”

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Jezelf regelmatig toeterzat drinken tijdens een zwangerschap kan echter nog steeds een reden zijn voor bezorgdheid, zegt Carusi. Als ze hoort dat een patiënt veel gedronken heeft gedurende haar zwangerschap, dan vraagt ze aan haar of ze het een goed idee zou vinden om te stoppen. Stoppen met drinken kan erg moeilijk zijn, en een aantal patiënten hebben haar verteld dat ze het missen. Dat kan zijn omdat het invloed heeft op je sociale leven, maar ook omdat alcohol kalmeert.

Je vriendin hoeft niet van streek te zijn over wat er het afgelopen weekend is gebeurd. “Nogmaals, we doen geen onderzoek naar de directe of fatale effecten van een avondje doorzakken,” legt Carusi uit. “Maar als 18 tot 27 procent van de vrouwen flink dronken worden in de vroege stadia van de zwangerschap is het veilig om te concluderen dat de meeste van deze vrouwen een baby hebben gekregen met een normale levensverwachting.

Wat je vriendin moet doen: Ze moet eerlijk zijn tegen haar dokter over haar drinkgedrag. “Ik vertel vrouwen dat er hoogstwaarschijnlijk niets aan de hand is.” Ze adviseert een patiënt in deze situatie om te stoppen met drinken (als ze dat niet al gedaan had) en zich te richten op goede voeding. Mocht stoppen met drinken moeilijk zijn, dan raadt ze aan om een supportgroep te vinden of om over te stappen naar mocktails, of non-alcoholisch bier.

Als het opgeven van alcohol echt lastig voor je is, dan stelt Carusi voor om professionele hulp te zoeken, maar je hoeft je in elk geval niet druk te maken om die ene avond.