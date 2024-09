Droom weg bij een slijmerige wolkenmassa die Parijs overspoelt

Als je het gevoel van een dagdroom naar beeld zou vertalen, ziet dat er uit als de vloeibare massa die in uit de nieuwste video van Patrick Jean een stad langzaam overneemt. Hij maakte de video voor de remix van Andy C op het nummer “Speed of Light” van de Pegboard Nerds.



Het idee is vergelijkbaar met de korte film Pixels die Jean in 2010 maakte, waarin videospelletjes uit de jaren tachtig New York City aanvallen. Alleen in zijn nieuwe video zijn het geen gekleurde tetrisblokken of andere figuren die de stad overnemen, maar vloeibare wolken zoals die van het surrealistische schilderij The Infinite Recognition van René Magritte. Planten, vogels, en andere delen van Parijs worden bedwelmt door deze slijmerige zee van wolken.

“Het is mijn manier om een draai te geven aan een thema dat ik graag verder ontdek: vertrouwde, vriendelijke dingen die plotseling eng worden en ons dagelijks leven en omgeving overnemen,” vertelt Jean aan Creators. Dat deed hij al eerder in een videoclip waarin hij computerknoppen tot leven bracht. “Ik vind het vooral leuk om dingen te veranderen in een geleiachtige substantie die alles om zich heen raakt,” vertelt Jean.

Jean haalt zijn inspiratie niet alleen uit schilderijen van Magritte, maar ook uit de iconische albumhoes van Pink Floyd, die werd ontworpen door Storm Thorgerson. Het kostte hem uiteindelijk twee maanden om deze video van een vloeibare zee in de stad te maken. “Ik stuurde het naar Alec Udell – de manager van Pegboard Nerds – die het idee had om het als video te gebruiken voor de remix van “Speed of Light” gemaakt door Andy C. Daar ging ik mee akkoord, omdat het een interessante tegenstelling in zich heeft: de lichtsnelheid in de video is namelijk redelijk traag, maar onverbiddelijk en onhoudbaar.”

Bekijk de video hieronder:

Check de website van Patrick Jean voor meer van zijn werk. Op Soundcloud vind je meer muziek van Andy C en Pegboard Nerds.