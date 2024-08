Helaas: je kan toch niet ongestraft je drugs laten testen op Pukkelpop

Onwel geworden feestgangers zouden op Pukkelpop hun drugs kunnen laten testen in een drugslabo, zonder bang te moeten zijn om opgepakt te worden door de politie. Dat labo zou te vinden zijn in een medische hulppost. “De festivalgangers worden daar behandeld door een medisch team dat beroepsgeheim heeft. We willen de druggebruikers vooral stimuleren om naar zo’n dokter toe te stappen, zonder bang te moeten zijn voor juridische gevolgen. Dat medisch team kan hen dan vertellen of de drugs ‘deugt’ of niet”, zei de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput (N-VA) op 13 augustus (2 dagen voor Pukkelpop begon) op het festivalterrein tegen VTM Nieuws.

Niet iedereen zou zijn drugs zomaar kunnen laten testen. “Dit geldt echt enkel voor mensen met medische problemen. Wie denkt onwel te zijn geworden door inname van een pilletje, kan bij zo’n medisch team terecht. Dit is niet bedoeld voor mensen die gewoon hun voorraad drugs willen laten testen. We moeten echt wel oppassen dat dit niet de boodschap wordt”, vervolgde Vandeput, die een drugsdode, zoals eerder op Tomorrowland gebeurde, absoluut wil vermijden op Pukkelpop.

Maar de dag erop bleek dat dat nieuws niet klopte. “Tja, hoe komt zoiets? Dat is wat VTM en Het Laatste Nieuws ervan maakten, dat is hun lezing van de feiten. Ik heb geprobeerd dat tijdens en na het interview nog te kaderen, maar blijkbaar is dat niet overgekomen”, zegt Jan Wouters, kabinetschef van burgemeester Vandeput (N-VA) via de telefoon. “Vandeput heeft dat allemaal wel degelijk gezegd. Het hele interview waarin hij die uitspraken doet, hebben we zelfs ook gefilmd“, klinkt het bij VTM Nieuws.

Hoe zit het dan wel? Er is wel degelijk een mobiel labo van de Civiele Bescherming op Pukkelpop, “zoals elk jaar”, klinkt het bij het festival. Dat labo wordt gebruikt om snel drugs te analyseren, maar dat gebeurt niet om mensen te informeren over de kwaliteit van hun middelen. Het wordt enkel ingezet voor analyses van drugs die de politie onderschept, of als iemand met een overdosis naar de EHBO-post wordt gebracht. Het labo kan dan snel onderzoeken wat hij precies genomen heeft en zo een optimale behandeling te garanderen.

Toch zijn festivalorganisatoren niet volledig tegen zo’n pill-testing voor bezoekers: zo zou Dour festival haar festivalgangers maar al te graag de mogelijkheid willen geven om hun drugs ter plekke te laten testen. “We vragen daarvoor elk jaar toelating aan de procureur des Konings. Tot nu toe werd die toelating elke keer geweigerd”, zegt Dour-organisator Damien Dufrasne tegen VRT NWS, dat ook met Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen sprak. “We zouden het zeker overwegen als de wet het zou toelaten”, zei zij.

En Pukkelpop? “Op dit moment is daar absoluut geen sprake van. We hebben een zero-tolerance beleid, en daar gaan we ons ook aan houden”, stelt woordvoerder Frederik Luyten.

“Als dan blijkt dat het ons dichterbij een drugsvrije samenleving brengt, of tenminste zorgt voor een mindering in drugsgebruik, zou mensen hun drugs laten testen een optie kunnen zijn.”

Vindt burgemeester Steven Vandeput (N-VA) dat drugs laten testen in de toekomst wel mogelijk zou moeten zijn? “Daar is nog geen enkele concrete vraag over gesteld. Als die vraag zich stelt, zullen we daar misschien eens over nadenken, ook op een wetenschappelijke manier. Als dan blijkt dat het ons dichterbij een drugsvrije samenleving brengt, of tenminste zorgt voor een mindering in drugsgebruik, zou dat een optie kunnen zijn – maar dat weet ik vandaag dus nog niet”, reageert zijn kabinetschef Jan Wouters.

Het Waalse festival Esperanzah! is deze zomer het enige Belgische festival waar bezoekers ter plaatse hun drugs kunnen laten testen. De festivalgangers die dat deden, waren voor het merendeel mensen die drugs voor het eerst gebruikten en hun drugs op het festival zelf hadden gekocht.

Jonge onervaren gebruikers waarschuwen wanneer ze op het punt staan te sterke of vervuilde drugs te nemen, kan heel wat gevaren voorkomen. Het wordt hoog tijd dat dat op meer Belgische festivals gebeurt, voordat er nog meer doden vallen.

