Een drugsdealer vertelt waarom Snapchat dealen makkelijker maakt

In onze serie Hey, You Around? vragen we drugsdealers niet alleen wat ze verkopen en hoe hun baan eruitziet, maar ook hoe het met ze gaat.



De 21-jarige Ricardo* komt uit Chicago en verkoopt sinds twee jaar wiet, wax, cannabisolie, lsd en paddo’s aan medestudenten op zijn universiteit.

VICE: Hé man, wat verkoop je allemaal?

Ricardo: Vooral allerlei soorten marihuana. Naast de toppen verkoop ik ook wax, olie en edibles. Soms heb ik ook psychedelica, zoals lsd of paddo’s, maar dat is meer voor de lol. Daar kun je op de lange termijn niet zoveel geld mee verdienen.

Hoe lang deal je al en hoe ben je ermee begonnen?

Ik deed het af en toe op de middelbare school, maar dat was niet echt serieus. Het begon eigenlijk echt pas twee jaar geleden, toen ik in het tweede jaar van mijn studie op de universiteit zat. Ik was het zat om al mijn geld aan wiet uit te geven, dus ik besloot om het risico te nemen en het maar zelf te gaan verkopen.

Je verkoopt via Snapchat. Hoe heeft dat je manier van dealen veranderd?

Ik stuur mijn vaste klanten een snapchat van wat er nieuw is binnengekomen, zodat zij als eerste kunnen kiezen, en soms nemen andere mensen die ik niet ken via Snapchat contact met me op. Snapchat maakt het veel makkelijker om mensen precies te laten zien wat ik heb. Als ik verschillende soorten wiet heb, kan ik mensen daar direct een foto of video van sturen.

Waar verkoop je het uiteindelijk?

Meestal in mijn eigen huis. Ik woon heel dicht bij de universiteit, dus voor de meeste klanten is het maar een korte wandeling. Ik woon niet op de campus zelf, omdat ik dan geen wiet zou kunnen verkopen. Ik heb rondgekeken totdat ik een appartement vond waarvan ik dacht dat de huurbaas niet zo betrokken was. Nu is mijn handel geen probleem.

Ik nodig klanten in mijn appartement uit omdat ik ze over het algemeen wel ken en vertrouw. Ik vind het stom om elkaar dan op een willekeurige openbare plek te ontmoeten en een of andere schimmige drugsdeal te doen. Ik laat ze liever gewoon even binnenkomen, dan kun je tenminste nog een beetje met elkaar praten.

Hoe kom je aan nieuwe klanten?

Ik ben er niet actief naar op zoek. Het zijn meestal vrienden van klanten die ook iets van me willen kopen. Zo is mijn business langzamerhand gegroeid.

Hoe vind je een goede balans tussen studeren en dealen?

Het is moeilijk, maar mijn studie gaat voor. Ik ben ooit begonnen met verkopen omdat ik gratis wilde blowen, maar het is nu inmiddels veel meer dan dat. Ik studeer vaak thuis, zodat ik er ben als klanten iets willen hebben. Maar als ik echt een paper moet afmaken of voor een tentamen moet leren, ga ik naar de universiteitsbibliotheek en zet ik mijn telefoon uit.

Heb je ook klanten die eigenlijk veel te veel roken? En zo ja, probeer je zo iemand dan te helpen of is het gewoon goed voor je business?

Er zitten wel een paar echte stoners tussen, die volgens mij alleen maar op de universiteit zitten zodat ze wiet van mij kunnen kopen. Ik probeer die mensen te helpen door ze veel korting en deals te geven die ik andere klanten niet zou geven. Ik verkoop geen drugs die verslavend zijn, zoals pijnstillers en cocaïne en en zo, omdat die shit levens verwoest. Er kan niet veel misgaan als je veel wiet rookt.

Kun je je rekeningen betalen met het dealen?

Toen ik begon met dealen, werkte ik bij een valetdienst. Ik dacht destijds dat ik behoorlijk veel geld verdiende, maar toen ik eenmaal begonnen te dealen, besefte ik al snel dat ik veel meer kon verdienen met een vrijdagavond thuisblijven en wat verkopen dan met het parkeren van auto’s.

Weten je ouders dat je dealt?

Nee, mijn moeder denkt nog steeds dat ik alles verdien met het parkeren van auto’s. Mijn zussen weten wel dat ik verkoop.

Wat vinden je vrienden ervan?

De meeste van mijn vrienden roken wiet, en als ze dat van mij kopen geef ik ze altijd goede deals – deals die ik mijn vaste klanten niet zo snel zou geven. Ik geef ze ook vaak gratis wat weg. Ik hou er niet van om veel geld te verdienen aan mijn eigen vrienden.

Wat is het ergste dat een klant kan doen?

Ik haat het als mensen die ik nauwelijks ken een betere deal proberen te regelen dan ik ze al geef. Ik reken heel redelijke prijzen en het is irritant als mensen de lat elke keer weer lager willen leggen. Ik haat het ook als klanten me een berichtje sturen, maar er dan niet meteen klaar voor zijn om iets te kopen. Dan vragen ze bijvoorbeeld of ze over vier dagen om half zeven ’s avonds iets kunnen kopen. Ik weet toch niet what the fuck ik over vier dagen om half zeven ’s avonds aan het doen ben? Laat me gewoon weten als je klaar bent om iets kopen. Verspil mijn tijd niet.

Wat studeer je en wat voor werk hoop je in de toekomst te doen?

Ik studeer economie, maar ik weet niet precies wat ik in de toekomst wil doen. Ik ben van plan om na m’n bachelor een paar jaar te werken en daarna te beslissen of ik nog een master ga doen.

Hoelang denk je nog dat je drugs zal verkopen?

Na mijn bachelor wil ik niet meer zoveel verkopen als nu. Maar ik moet wel toegeven dat als er zich een kans zou voordoen waarmee ik heel snel heel veel geld zou verdienen, ik dat altijd zou doen. Als ik bijvoorbeeld vijf zakken wiet van een halve kilo voor 1200 dollar per stuk zou kunnen kopen, en allemaal zou verkopen voor 1500 dollar per stuk, is dat 300 dollar winst per zak. Als ik ze in kleinere hoeveelheden zou verkopen zou ik er nóg meer aan verdienen, maar dan zou het ook veel langer duren en moet ik met meer mensen dealen.

Volgend jaar wordt wiet legaal in Illinois. Hoe gaat dat jouw handeltje beïnvloeden?

Het is natuurlijk moeilijk om in te schatten, maar ik denk niet dat de legalisering van wiet veel invloed zal hebben op mijn business. Misschien zal ik iets minder verkopen, maar ik denk dat de meeste legale verkopers te dure prijzen rekenen. En misschien zijn hun producten van iets betere kwaliteit dan wat je kan vinden op straat, maar daar betaal je dan wel een veel hogere prijs voor.

Heb je weleens problemen gehad met de politie of met klanten?

Gelukkig is er nooit iets engs gebeurd. Maar dat is wel het nadeel van verkopen: ik maak me altijd zorgen. Er zijn weleens mensen geweest die me maanden ontweken omdat ze geen geld hadden, en ik ze had voorgeschoten. Dat probeer ik nu niet meer te doen, want dat is gewoon klote.

* De interviews in deze serie worden via versleutelde berichten of face-to-face afgenomen. De namen van de geïnterviewden zijn veranderd.

