Een drugsdealer vertelt waarom je via Instagram zo goed wiet kunt verkopen

De 21-jarige Bruno* uit India, pendelde in zijn jeugd tussen Mumbai en Goa, en woont nu in Mumbai. De productie en verkoop van cannabis is verboden in India, maar hij verkoopt hydrocultuurwiet, hybride cannabis en hasj door het hele land – en opmerkelijk genoeg ook op Bali.

VICE: Hé man, wat verkoop je?

Bruno: Ik verkoop hydro, hybriden en hasj in heel India. Er is vooral veel vraag naar cannabis die niet in India groeit, omdat de kwaliteit daarvan beter is.

Hoelang deal je al en hoe ben je ermee begonnen?

Het is nu bijna vijf jaar geleden dat ik begon. Eerst kocht ik alles voor mezelf, maar daarna begonnen mijn vrienden me ook om dingen te vragen. Ik had goed contact met de mensen van wie ik alles kreeg, en na een tijd waren er steeds meer mensen die contact met me opnamen. Ze zeiden: “We vinden het eng om het via iemand anders te regelen. Er is veel politie en de kwaliteit van anderen is vaak helemaal ruk.” Dus toen begon ik het voor meer mensen te regelen, en ze zijn nog steeds heel tevreden.

Hoe kom je overal aan?

Via het dark web en mijn contacten in Nederland en Canada. Drie jaar geleden was ik door een vriend enthousiast geraakt over programmeren en het dark web. Alles is daar altijd en overal beschikbaar, maar de servers crashen wel vaak omdat veel mensen tegelijkertijd op het dark web willen zitten. Als ik heel eerlijk ben is het dark web voor India niet de beste plek om dit soort dingen te regelen. Als je 300 gram bestelt is de kans groot dat je maar de helft krijgt, omdat de andere helft in beslag wordt genomen door de Indiase douane. Dat is ook de enige reden waarom hennep met 40 procent THC erg duur is. Ik teel daarom ook mijn eigen wiet in de bergen van Maharashtra.

Waarom blijf je dan wel via het dark web kopen?

Omdat het dark web een van de grootste leveranciers ter wereld is. Kwekers weigeren vaak om pakketten te versturen omdat het hier illegaal is. Wat ik doe kun je alleen doen als je weet waar je op het dark web moet zijn, en er veel ervaring mee hebt.

Hoe nemen klanten contact met je op?

Via WhatsApp, of via Wickr. Of ze bellen me, als ze me kennen. Maar voornamelijk via dm’s op Instagram.

Heeft Instagram je geholpen om meer te verkopen?

Absoluut. Je kunt alleen geen foto’s van wat je verkoopt online zetten, want dan blokkeert Instagram meteen je account. Je moet story’s plaatsen en daar een hoogtepunt van maken, zodat mensen die je profiel bezoeken weten waar je mee bezig bent. Ik krijg ook bulkbestellingen, vooral als mensen feesten of raves organiseren.

Hoe zorg je ervoor dat je meer klanten krijgt via Instagram?

Ik manipuleer mensen. Ik volg ze en wacht af totdat ze mijn story’s zien, zodat ze weten dat ik verkoop. Ik zoek mensen waarvan ik denk dat ze blowen en met mij in contact willen komen. Het zijn in de praktijk meestal vrienden van vrienden. Ook word ik zelf weleens door mensen gevolgd.

Je levert ook op Bali. Hoe komt dat zo?

Dat kan gewoon makkelijk, via het dark web. Ik neem dan contact op met mensen die daar wonen en stuur ze de pakketten, zoals ik dat ook doe in India.

Maak je je weleens zorgen over de risico’s?

Altijd. Maar ik weet dat ik heel snel onder alles uit kan komen. Geld is alles. Denk je dat de Indiase overheid hier niets van weet? Iedereen weet het, maar in India is het makkelijker om illegale dingen te verkopen dan legale.

Heb je weleens problemen gehad met de politie of klanten?

Ik ben gelukkig nooit opgepakt, maar ben weleens in de problemen gekomen toen een sukkel aan wie ik wiet had gegeven me aan een agent had verlinkt, voor een pietluttig rotbedrag. De agent kwam naar me toe, maar ik kwam ermee weg voor 1200 roepie (15 euro). Ik heb koeriers en lever zelf ook weleens wat, en sommige gasten zijn echt raar om mee te dealen. Ze worden snel bang en maken het alleen maar ingewikkeld.

Kun je hiervan je rekeningen betalen of heb je nog een andere baan?

Ik organiseer eigenlijk muziekevenementen. Dit is gewoon een bijbaan, en een manier om vrede te verspreiden.

Wat vinden je familie en vrienden ervan?

Mijn familie heeft geen idee. En mijn vrienden zijn mijn klanten.

Zou je de wereld nog iets willen meegeven?

Iedereen zou vrede moeten vinden in plaats van oorlogvoeren. Tegenwoordig zijn mensen zo snel jaloers op elkaar. Chill gewoon. Ondersteun wat echt interessant en werkt om dit land vooruit te helpen. Legalisering is een must.

