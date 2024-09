Drugsdealers, wees gewaarschuwd door deze intense dreigvideo

Stop heel even met wat je aan het doen bent, en check deze zeer dreigende mededeling van de sheriff van het Amerikaanse Lake County in Florida. Hij en zijn gemaskerde turbosquad komen je namelijk een ongenadig pak rammel geven, mocht je het toevallig in je hoofd halen om in heroïne te dealen.

In Nederland is heroïne iets wat je misschien eerder associeert met een probleem uit de vorige eeuw, maar in Lake County is – net zoals in heel Amerika – het aantal hieraan gerelateerde sterfgevallen de afgelopen jaren flink gestegen, van 7 in 2017 tot 32 in 2016.

Toch kwam geen enkele Amerikaanse sheriff op het idee om, zoals Sheriff Peyton C Grinnell, een dreigende video op te nemen waarin hij zelf, geflankeerd door een groep agenten met bivakmutsen, lokale dealers waarschuwt voor de hel die ze te wachten staat.

“Aan alle dealers die dit gif verkopen: ik heb een mededeling voor jullie,” zegt hij terwijl de camera langzaam inzoomt op zijn gezicht, en er op de achtergrond een zeer dreigend muziekje klinkt. “We komen je halen. Sterker nog, onze undercover agenten hebben inmiddels als van veel van jullie heroïne gekocht. […] Aan alle dealers zou ik willen zeggen: veel plezier met de hele tijd over je schouder moeten kijken, jezelf onophoudelijk afvragend of we je vandaag of toch morgen komen halen. […] Want halen zullen we je. Rennen dus.”

Sommige twittergebruikers hebben de video al vergeleken met de propagandavideo’s van IS vanwege een aantal opvallende overeenkomsten, met name de gemaskerde mannen en het rechtstreeks in de camera praten. Anderen hebben kritiek op het feit dat de sheriff een beeld neerzet van een extreem gemilitariseerde politie. Weer anderen, waaronder ikzelf, zien het als een gekke combo van een trainingvideo voorafgaand aan een potje paintballen en die monoloog uit Taken.

Er is vanuit de autoriteiten nog niet gereageerd op de commotie die de video heeft losgemaakt, maar het filmpje lijkt wel te doen wat ooit als doel was gesteld. Toen Sheriff Grinnell zijn Community Engagement Unit oprichtte, was één van de dingen die hij voor ogen had het creëren van een viral video, zodat de woorden van hem en zijn politieclub heel veel mensen zouden bereiken. De video is een paar dagen geleden gepost en heeft al meer dan zeshonderd duizend likes, dus dat is in ieder geval gelukt.