Drugshonden en seksfeesten: het eerste jaar op de Hoge Hotelschool

Na de middelbare had ik geen flauw idee wat ik met mijn toekomst wilde gaan doen. Daarom koos ik ervoor om een half jaar lang in een fabriek veevoer te maken om daarna een half jaar in Spanje mijn zuurverdiende geld weg te zuipen.

Er is ook een totaal ander type mens – het type dat tijdens de middelbare school een bijbaantje in de horeca krijgt en smoorverliefd wordt op het vak. Voor die personen is de keuze vaak snel gemaakt: de Hoge Hotelschool.

Videos by VICE

Bij de meeste hotelscholen zit je het eerste jaar intern met een hele groep jongeren op een campus. Als ik mensen hierover hoor praten, krijg ik altijd het beeld van een enorm Jersey Shore-huis vol zuipen, seks en drama. We vroegen vier studenten naar hun ervaringen met het leven op een campus van de Hoge Hotelschool.

Naud (24), Den Haag

MUNCHIES: Hoi Naud, klopt het dat de Hotelschool vooral een feestschool is?

Naud: Als je een grote groep jongeren die net van de middelbare afkomt samen op een campus zet, ontkom je niet aan een paar feesten. Het voelt eigenlijk een beetje als een groot hostel. Je deelt een kamer met een wildvreemde en hebt vijftien andere huisgenoten waarmee je een woonkamer, keuken en een paar badkamers deelt. Iedereen loopt bij elkaar binnen en mannen en vrouwen wonen door elkaar. Het is alsof je ineens driehonderd botergeile nieuwe vrienden hebt.

Klinkt als een perfect recept voor uit de hand lopende feesten.

Dat klopt. Als er geen controle is bij zo’n grote groep jongeren dan gaat het redelijk snel mis. Iedereen zet het op een zuipen. De Hotelschool lijkt feesten een beetje te stimuleren, met de gedachte: ’s avonds een vent, ’s ochtends ook een vent. Je moet als horecamedewerker kunnen werken met een brakke kop, dat leren ze je op de Hotelschool meteen.

Wat is de meest uit de hand gelopen situatie die je hebt meegemaakt?

Een huisgenoot van me gaf regelmatig afterparty’s. Na zo’n after kwam iemand zo blauw als een tientje onze woonkamer in, waar een flip chart stond om van te studeren. Die dronken gozer vond het een goed idee om dat ding midden in het huis in de fik te steken. Binnen een paar tellen stond alles blauw van de rook. We hebben uit paniek dat brandende ding maar van het balkon gesmeten, op het dak van een tramremise die naast het gebouw stond. Daar was het trambedrijf niet zo blij mee.

Lauren (20), Amsterdam

MUNCHIES: Hoe heb jij het jaartje intern aan de Hotelschool ervaren?

Lauren: De geruchten kloppen, het inderdaad een grote orgie. Dat is overigens ook niet zo gek, want je kan na het stappen niet zomaar iemand mee naar huis nemen. Er is een regel dat je minimaal een dag van tevoren moet aangeven dat er een externe gast blijft logeren en je kamergenoot moet een brief ondertekenen waarin ze aangeeft dat ze het oké vindt. Dus als je niet met iemand uit de kroeg naar bed kan, dan doe je het maar met elkaar. Dat is veel makkelijker.

Een pot seks met een kamergenoot erbij lijkt me heel ongemakkelijk.

Ja dat is het ook, dus moet je daar afspraken over maken. Ik heb het zelf gelukkig niet meegemaakt, maar er zijn genoeg mensen door hun kamergenoot betrapt tijdens de seks. Vooral tijdens het laatste feestje van het jaar, de checkout party, gaat het onderling los. Na dat feest gaat iedereen een half jaar naar het buitenland voor stage, dus er zijn na het weekend geen ongemakkelijke situaties in de les. Ideaal om het einde van het jaar te vieren.

Klinkt een beetje alsof alles kan op de campus.

Niet alles, drugs zijn streng verboden. Zelfs een blowtje mag niet. Daar zijn ze superalert op, er komen zelfs regelmatig drugshonden het terrein op. Dat is een heel grappig gezicht, want op het moment dat ze met die drugshonden het gebouw inkomen zie je iedereen als een idioot naar hun kamer sprinten om hun stash te verbergen. Het was ooit zo’n enorme chaos van rennende mensen dat de hond van slag raakte en er een tweede hond bij gehaald moest worden. Gelukkig was toen alle shit al veilig weggemoffeld.

Gigi (26), Scheveningen

MUNCHIES: Wat heb jij allemaal meegemaakt tijdens je jaartje op de campus van de Hotelschool?

Gigi: Het is alweer een hele tijd geleden dat ik intern zat. Ik kan me feestjes herinneren die uitliepen op seksfeesten. Wat onschuldig begon met een zoenend stel ging over op droogneuken en uiteindelijk escaleerde dat in een feest waar in iedere kamer wel werd gekrikt. Maar ik was bij die feesten meestal wat eerder weg, te ongemakkelijk voor mij.

Wat doe jij dan wel?

Er geldt een regel dat externe gasten na tienen het terrein niet meer op mogen. Dus ik klom vaak met vrienden die niet op campus woonden over het hek, om de beveiliging te omzeilen. Als we geen drank meer hadden plunderden we de koelkasten van andere huizen. Iedereen laat namelijk de voordeur open. Na zo’n avondje, waarbij we van meerdere huizen de koelkast hadden geplunderd, vonden een paar jongens het slim om met brandblussers te gaan spelen en daarna de benen te nemen. De hele tweede verdieping van het pand was naar de kloten. Op wonderbaarlijke wijze is iedereen daar doorheen geslapen.

Zijn ze nog gepakt?

Nee, ze hadden het geluk dat de camera’s stuk waren. Ik geloof dat er wel een onderzoek is gestart en er een aantal mensen zijn ondervraagd, maar er is nooit iemand voor gepakt. De schade liep in de duizenden euro’s. Inmiddels is de campus helemaal gerenoveerd, dus ik denk dat de storm al wel een beetje is gaan liggen, maar koelkasten leegroven gebeurt nog steeds. Vooral op donderdagen kun je je voordeur beter op slot doen.

Jessy* (19), Maastricht

MUNCHIES: Is het in het Zuiden ook zo’n beestenboel?

Jessy: Een konijnenhok mag je het best noemen. Er wordt aardig wat rondgewipt.

Waarom gebeurt dat op hotelscholen zo veel?

Er zitten een heleboel hormonen onder één dak. Daarnaast zijn het allemaal horecatypes die sociaal zijn en wel van een drankje houden. In Maastricht heeft ook iedereen een eigen kamer, dus je hebt wat meer privacy dan op andere campussen. Het grappige is dat het totaal niet ongemakkelijk is, iedereen is friends with benefits met elkaar.

Zorgt het niet voor vervelende situaties?

Er zijn een stuk meer vrouwen dan mannen op de studie, dus er kunnen soms wel wat boze blikken ontstaan. Zeker als een jongen met meerdere meisjes tegelijk scharrelt. Binnen jaarclubs van de vereniging van de Hotelschool, Amphitryon, hebben ze daarom de ‘off-limitsregel’. Als een meisje met een jongen seks heeft gehad, mogen andere meisjes binnen die jaarclub niet meer met dezelfde jongen naar bed. Dat voorkomt ruzie.

Wordt dat in een lijst bijgehouden?

Nee, er wordt geen lijst bijgehouden. Binnen jaarclubs wordt dat gewoon met elkaar besproken. Er is overigens wel een lijst die wordt bijgehouden tijdens de inauguratie (soort van ontgroening red.) van Amphitryon. Gedurende een half jaar houden oudere leden van de vereniging bij welk aspirant-lid met wie zoent en naar bed gaat. Als ze na een half jaar volledig lid worden, wordt deze lijst aan iedereen voorgelezen. De Slettenlijst noemen ze het.

Een beetje Vindicat-achtige praktijken dus?

Het is niet zo chic inderdaad. Maar ik geloof niet dat mensen er echt mee gepest worden. Iedereen pakt het sportief op. Het gaat in deze lijst overigens ook niet om vrouwen vernederen, ook jongens die lid willen worden staan op de lijst.

* Deze naam is op verzoek gefingeerd. Echte naam bekend bij de redactie.