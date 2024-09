‘Drunk Girls’ van ROSA is een ode aan vrouwen die mannen bespelen

Het is en blijft oneerlijk: mannen die het met veel vrouwen doen worden stoer gevonden, terwijl het andersom vooral wordt afgekeurd. Kap daar eens mee, jij conservatief onverlaat. ROSA is dit onrecht ook helemaal spuugzat. Om die reden besloot Amsterdamse singer-songwriter Roger Saro (ja, ROSA is een man!) een liedje te wijden aan onafhankelijke partygirls die mannen voor één leuke nacht bespelen en ’s ochtends weer uit bed trappen. Hoewel de achterliggende thematiek een beetje zwaar is en misschien belerend klinkt, is Drunk Girls een frivool, luchtig en zomers popliedje. In de clip die hier in première gaat wordt dat beeldig geïllustreerd. Bekijk het hieronder.

