De mensen die tijdens Dry January nog wel drugs gebruiken

Een paar jaar geleden had ik twee dagen voor Kerstmis een operatie, en kreeg ik van de dokters te horen dat ik tijdens mijn herstel vijf weken lang geen alcohol mocht drinken. Deze periode van geforceerde nuchterheid besloeg natuurlijk Kerstmis, Oud en Nieuw en de hele maand januari. “Als je op Nieuwjaarsavond niet mag drinken,” zei een vriend als reactie op mijn nieuws, “kun je dan niet gewoon drugs doen?”

Aangezien het een nieroperatie was heb ik dat natuurlijk niet gedaan. Maar veel mensen zweren in januari natuurlijk drank af om redenen die een stuk minder levensbedreigend zijn. En veel van de vrijwillig nuchtere mensen kiezen ervoor om het advies van mijn vriend op te volgen: een paar biertjes doen in een café mag niet meer, maar een jointje op z’n tijd kan best. Geen tequilashots meer om 2 uur ‘s nachts, maar een middagje paddo’s moet kunnen, toch? Welkom bij het fenomeen dat we “sober, but…” noemen.

Het is natuurlijk niets nieuws om een beetje te sjoemelen met je januari-regime. We kennen allemaal wel iemand die in januari een strikt vegan dieet volgt, maar je ook uitlacht bij de suggestie om te stoppen met vapen, of iemand die zich doordeweeks loeihard uitslooft in de sportschool, om zich vervolgens in het weekend helemaal van de kaart te zuipen.

Als het gaat over geestverruimende middelen heb je misschien ook weleens gehoord van de “California sober”-aanpak. Hoewel dit wellicht enigszins pejoratief klinkt tegenover de bewoners van die zonnige Amerikaanse staat, wordt de term eigenlijk gedefinieerd als een leven zonder drugs of alcohol – behalve cannabis en andere psychedelica. Het is in feite een wat soepeler perspectief op nuchterheid dan de traditionele methodes van volledige abstinentie.

Het is niet moeilijk om de logica achter de “nuchter, behalve wiet en paddo’s”-instelling te zien, aangezien het beide niet echt partydrugs zijn – een vriend van mij houdt bijvoorbeeld glashard vol dat het niet over paddo’s zou moeten gaan bij discussies over “nuchterheid”, aangezien het “spiritueel” is om ze te nemen. Toch is het concept van “California sober” behoorlijk omstreden. Voorstanders zien het als een vorm van schadebeperking – onderzoekers en actievoerders stellen al lang dat cannabis en psychedelica minder verslavend en schadelijk zijn dan alcohol – terwijl tegenstanders het zien als een hellend vlak dat tot vormen van drugsmisbruik zou kunnen leiden. Maar wat als je je geen zorgen maakt over regelrechte verslaving, en je gewoon ietsje minder wilt drinken?

Uit een enquête over Dry January 2023 bleek dat bijna 9 miljoen mensen in het VK vorig jaar van plan waren om een maandje niet te drinken – vergeleken met zo’n 8 miljoen mensen in het jaar daarvoor. We kunnen aannemen dat veel van deze mensen stopten met drinken omdat ze de gezondheidsvoordelen van een nuchtere periode wilden: minder katers, betere slaap, minder vloeibare calorieën, enzovoorts. Dus hoe zit het met de “sober, but”-mensen? Zitten er gezondheidsvoordelen aan het vervangen van drank met paddo’s? En wat als je Dry January doet, maar ook nog steeds van plan bent om coke/keta/wat dan ook je neus in te jakkeren?

“Tijdens mijn studie deed ik gewoon een hoop modafinil als ik uitging en niet wilde drinken,” vertelt Jerry, die vanwege privacyredenen anoniem wil blijven, aan VICE. “Ik heb ook wiet gerookt en mdma gedaan terwijl ik geen alcohol dronk, en het was eigenlijk een stuk fijner dan als je het doet wanneer je dronken bent.” Dat mag dan wel zo zijn, maar waar wat ik me echt afvraag is: weegt het zwaarder dan de voordelen van drankonthouding?



“Alcohol is een van de gevaarlijkere drugs als het niet met mate wordt gebruikt, “zegt dr. Peter Grinspoon, een arts en cannabisspecialist bij het Massachusetts General Hospital en docent bij Harvard Medical School. “Andere drugs zijn gevaarlijker als ze in combinatie met alcohol worden gebruikt dan op zichzelf,” zegt hij, “dus relatief gezien is het veiliger om ze tijdens Dry January te gebruiken.”

Als het op “sober, but” aankomt, lijkt Grinspoon te suggereren dat er een bepaalde logica zit achter drugs nemen terwijl je niet al drie biertjes diep bent. “Alcoholconsumptie leidt vaak tot katers, uitdroging, en verstoorde slaappatronen,” zegt Giuseppe Aragona, huisarts en online medisch adviseur voor Prescription Doctor. “Maar drugs blijven gebruiken terwijl je meedoet aan Dry January, kan de algemene gezondheidsvoordelen van een verminderde alcoholconsumptie wel compliceren.” Hoewel overmatig drinken het hart en de lever onder druk zet, “kan recreatief drugsgebruik langetermijneffecten hebben op de geestelijke gezondheid, cognitie, en het algemene fysieke welzijn.”

“Ketamine,” noemt Aragona als voorbeeld, “kan dissociatie veroorzaken en cognitieve functies beperken; mdma kan een ‘comedown’ tot gevolg hebben, gekenmerkt door vermoeidheid en stemmingswisselingen, en paddo’s kunnen je perceptie en cognitie aantasten.” In essentie “is het misschien geen gezonde keuze om alcohol door recreatieve drugs te vervangen” als je naast alcoholmisbruik ook aan je algemene gezondheid en welzijn wilt denken.

Dr. Alexis Missick, een huisarts bij UK Meds, is het ermee eens dat recreatief drugsgebruik niet als het minst van twee kwaden moet worden gezien. “Al deze drugs worden door de lever gemetaboliseerd, en hun producten hebben vervolgens effecten op andere organen, zoals de huid, het hart, het brein en de nieren,” zegt ze. Ze kunnen allemaal potentieel negatieve effecten op het lichaam hebben die het gevoel van misselijkheid, overgeven en ongecoördineerdheid overstijgen. Dat negatieve effect is orgaanschade.” Daarom meent ze dat “andere recreatieve drugs blijven gebruiken terwijl je alleen in januari stopt met alcohol gebruiken geen significante voordelen heeft, afgezien van de ‘maatschappelijke lof’ die je krijgt voor zo’n toewijding om te onthouden”.

Eén ding is hier in ieder geval duidelijk: steeds meer mensen proberen minder te drinken. Dat Dry January mainstream is geworden, is slechts een symptoom van een grotere sociale verschuiving omtrent nuchterheid. Casual nuchterheid is in opkomst, en een significant aantal jonge mensen probeert minder te drinken en minder drugs te gebruiken – in januari en daarbuiten. Je zou kunnen zeggen dat deze verschuiving geworteld is in een ontwikkelend begrip van verslaving en middelenmisbruik. Er is nu meer bewustzijn over afhankelijkheid dan ooit, en veel mensen minderen met hun middelengebruik om zelfbeheersing en doelstellingen terug te krijgen, lang voordat ze een dieptepunt bereiken.

Nu verslaving genuanceerder behandeld wordt, zijn er ook veranderingen geweest in hoe herstel wordt beschouwd. “De definitie van wat het betekent om in herstel te zijn wordt ook breder dan levenslange onthouding,” zegt Grinspoon. “Ik geloof dat er veel schadebeperkend potentieel zit in mensen de overgang van alcohol naar cannabis laten maken, wat in veel gevallen veel veiliger is. Zelfs als je iets anders dan wiet nuttigt terwijl je aan je alcoholvrije biertje slurpt, zijn er nog wel argumenten voor de “sober, but”-levensstijl – tot op zekere hoogte. “Elke drug die je niet in combinatie met alcohol neemt is veiliger, punt,” zegt Grinspoon.

Zie dit niet als een carte blanche om je dagelijkse glas wijn in te wisselen voor een paar lijntjes keta. Het feit dat drugs gebruiken veiliger is zonder ze met alcohol te mixen, wil niet zeggen dat het veilig is. Of dat het op de lange termijn een gezondere keuze is. Drugs- en verslavingsspecialisten zijn het dan misschien niet helemaal eens over de voordelen van een “California sober”-aanpak, maar ze vinden vast wel dat de geest van Dry January niet echt wordt nageleefd als je de alcohol inwisselt voor een hele hoop modafinil.

