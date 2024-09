Dubai krijgt in 2020 ’s werelds eerste roterende wolkenkrabber

Wat als je vanuit je kamer de zon kan zien opkomen en weer ondergaan? Hoeveel geld zou je daarvoor over hebben?

Want in 2020 staat er een roterende wolkenkrabber van tachtig verdiepingen op de planning in Dubai. De Israëlitisch-Italiaanse architect David Fisher presenteerde de “Dynamic Tower” al in 2008. Elk appartement kan 360 graden draaien – de vorm van de toren zal dus op elk moment van de dag anders zijn.

De inwoners van deze appartementen die 30 miljoen dollar moeten gaan kosten hebben volledige controle over de stand van hun huis. En niet door een lullige jaren 70 knop in te drukken, maar gewoon door je huis te commanderen met je stem. “Naar rechts,” “Sneller!” “Nee niet zo snel, langzamer!”

Zoiets. Echt walgelijk en uitstekend tegelijkertijd.

30 miljoen is behoorlijk veel geld, maar de nieuwe roterende huiseigenaren hoeven in elk geval niet zelf hun elektriciteit te betalen. Tussen elke verdieping zit iets meer dan een halve meter ruimte waar windturbines stroom genereren en zelfs extra stroom opwekken voor de buren. (De Verenigde Emiraten wil in 2020 zo’n 7 procent van de elektriciteit duurzaam opwekken.)

De wolkenkrabber wordt pre-fab gemaakt. Dat wil zeggen dat elk appartement ergens anders kan worden gebouwd. Alle interne bedrading en riolering sluit bij de opbouw automatisch op elkaar aan. Dat is wel vet natuurlijk, maar laten we eerlijk zijn: je wil gewoon een keertje draaien tot de zon op komt.