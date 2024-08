Deze duif probeerde meth te smokkelen in een klein rugzakje

Een duif die in de de binnenplaats van een Canadese gevangenis werd gevonden met een minuscuul rugzakje met meth houdt een jarenlange traditie van drugssmokkel per vogel in stand.

De duif werd in december bij de Pacific Institution in Abbotsford in Brits-Columbia gevangen, aldus de CBC (de Canadese publieke omroep). John Randle, directeur van de Pacifische regio van de Union for Canadian Correctional Officers, vertelde de CBC dat de vogel zich op de binnenplaats bevond toen bewakers die ter plekke waren zagen dat hij een klein pakketje op zijn rug had. Dat pakketje bevatte 30 gram meth.

“Ze moesten hem in een hoek drijven,” zei Randle. “Je kunt je wel voorstellen hoe dat eruit zag, een duif proberen vangen.” Hij zei dat de duif “na geruime tijd” werd gevangen, van de drugs werd ontdaan, en werd vrijgelaten.

Corrections Canada doet onderzoek naar naar het incident, aldus mediaberichten.

Hoewel gevangenismedewerkers, bezoekers, post en drones doorgaans vaker worden gebruikt om smokkelwaar gevangenissen in te krijgen, kennen duiven ook een lange geschiedenis van drugs transporteren – en blijkbaar ook van het dragen van kleine rugzakjes.

Een artikel uit de New York Times van 2 februari 1930 merkte op dat de zuidelijke grens werd geteisterd door duiven die capsules met drugs zoals cocaïne aan hun poten hadden zitten. Omgeven zijn door duiven is in het beste geval al onwenselijk, laat staan als ze medeplichtig zijn aan drugshandel.

De Times meldde dat smokkelaars hun eigen postduiven trainden, een ras dat lange afstanden kan afleggen en alsnog terug weet te keren naar diens oorspronkelijke duiventil. Duiven kunnen tot wel 1100 kilometer per dag afleggen, aldus het Pigeon Control Resource Center.

In 2017 vingen Koeweiti ambtenaren een postduif die 178 pillen in een, je raadt het al, minuscuul rugzakje van Irak naar Koeweit vervoerde, zo meldde Al Arabiya. Tegenstrijdige nieuwsberichten zeiden destijds dat de pillen ofwel ketamine ofwel ecstasy waren.

En laten we niet “Narco Paloma” vergeten, een duif die in 2015 werd betrapt toen die wiet en cocaïne bij La Reforma, een zwaar beveiligde gevangenis in Costa Rica, naar binnen probeerde te smokkelen, en vervolgens een meme werd. De vogel werd later naar een rehab-centrum gebracht – eentje voor dieren.

