Duik de Amsterdamse onderwereld in met de korte film van De Cultuur

Waar de jongens van De Cultuur zich eerst maar al te graag lieten verleiden door de romantiek van Parijs, wisselen ze nu al die verfijnde luxe in voor het grauwe maar vertrouwde Amsterdam. Als ik ze vraag of ze de Franse hoofdstad niet interessant meer vinden blijkt dat niet het geval. “Parijs is elegant, Amsterdam is rauw. Hier terugkomen was een redelijke cultuurshock, we waren overal Parijs aan het zoeken. Maar dit is onze eigen stad, we beseften dat we hier ook trots op zijn.”



Op hun frequente avonturen op de wallen komen de jongens een heleboel verhalen tegen over “mythische figuren” die Amsterdam in de jaren tachtig nog echt onveilig maakten. “Die tijd was erg mysterieus, er waren veel minder regels. De politie vond het dealen van hasj eerst wel oké, totdat ze door hadden hoe groot en lucratief mensen dat aanpakten, toen was er ineens paniek over. Klaas Bruinsma deed dat ook en dook vervolgens voor langere periodes onder in honeymoonsuites en luxe bordelen. Tegenwoordig zie ik dat echt niet meer gebeuren.”



Voor het maken van hun korte film hebben ze hun gebruikelijke stijl aangepast. “Rappen voor de camera boeide ons niet meer. We wilden alles op een grotere manier in kaart brengen dan in onze andere video’s, echt een hele wereld creëren.” Maar de jongens houden nog altijd vast aan de fluweelzachte vocals, funky ritmes en glanzende zonnebrillen die ze altijd dragen, of het nu donker is of niet.



Bekijk de korte film ‘Le Cinéma’ hierboven en luister hieronder naar de nieuwe EP van De Cultuur.