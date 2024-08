Duik in de toekomst met een prequel van de nieuwe Blade Runner

Dit artikel verscheen eerder op VICE US.

Na dertig jaar komt er in oktober eindelijk een vervolg op Blade Runner. Er zwerven al flink wat trailers rond op het internet voor de nieuwe film, Blade Runner 2049. Hierin vliegen auto’s over de kop en wordt er vooral flink ingezoomd op een gigantische hologram en Jared Leto’s uitpuilende oogballen. Het lijkt er in ieder geval op dat Denis Villeneuve een verrassend goed vervolg op Ridley Scott’s sci-fi-meesterwerk uit 1982 heeft gemaakt.

Videos by VICE

Toch geven deze overweldigende teasers niet héél veel meer bloot dan spektakel, en weten we dus eigenlijk net niks. Gelukkig heeft Villeneuve een beetje medelijden met ons gekregen. In een nieuwe korte film genaamd 2036: Nexus Dawn kunnen we eindelijk een glimp opvangen van wat er aan de nieuwe film voorafgaat.

Villeneuve benaderde drie collega-regisseurs om korte films te maken. Het zijn voorlopers op de nieuwe speelfilm, om het einde van laatste Blade Runner en het begin van 2049 alvast een beetje aan elkaar te knopen. De eerste korte film in de reeks, Nexus Dawn, kwam afgelopen dinsdag uit. Hierin wordt een blik geworpen op het angstaanjagende karakter van Jared Leto, Niander Wallace, een figuur die zogenaamde replicanten maakt.

Luke Scott, de zoon van Ridley, regisseerde de spannende en zenuwslopende vijf minuten, die precies in het universum passen dat zijn vader creëerde met de Blade Runner. Het is nog niet duidelijk wanneer de andere twee korte films uitkomen, maar het zal ergens voor 6 oktober zijn, de première van Blade Runner 2049.