Duik in een zwembad vol kunst

Het kunstenaarscollectief Machine Project uit Los Angeles heeft recentelijk een avantgardistische duik genomen. Ze hebben een openbaar zwembad in Santa Monica volledig gevuld met kunst. En water. In de tentoonstelling Snorkel Dreams: A Machine Project Guide to Art Underwater tonen achttien lokale kunstenaars hun werken bestaand uit onder andere foto’s, geblazen glas, keramiek en video.

In de onderwatertentoonstelling zien we een architectonische hoepel van Alice Könitz, kleurrijk gebrandschilderd glas van Andrew Cannon en de witte bekers en schaaltjes van Patricia Yossen op de bodem van het zwembad. Voor iedereen die niet het water in wil, vaart er ook regelmatig een boot met een glazen bodem, gemaakt door Bob Dornberger. Hieronder zie je enkele beelden van de tentoonstelling:

Videos by VICE

Klik hier om meer te weten te komen over Machine Project.