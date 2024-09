Duitse voetbalsupporters reageren fel op de neonkleuren van hun nieuwe clubshirts

Zelfs in de Tweede Bundesliga worden er pogingen gedaan om op te vallen met neonkleuren. De supporters van 1.FC Heidenheim, beter bekend als Fanatico Boys, hebben fanatiek hun onvrede geuit over de veredelde veiligheidshesjes van hun club, tijdens de thuiswedstrijd tegen de Würzburger Kickers. Ze hielden een spandoek omhoog met de vraag: “FC Heidenheim, zijn je kleuren geel-rood-blauw? Nee. Wij zijn voor tenues in clubkleuren”. De clubkleuren zijn blauw-rood, dus het is wel duidelijk dat dit spandoek gericht was tegen de dit ene oogverblindende, gele tenue.

Dat is makkelijk geld verdienen. Manchester United verdiende bijvoorbeeld in drie weken alleen aan shirts van Paul Pogba al tientallen miljoenen. Maar veel fans zijn steeds minder te spreken over de kleurenkeuze van de nieuwe tenues. We zagen eerder al het legendarische biershirt van Deportivo Lugo en het camouflage-tenue van Evertonin 2011, maar momenteel hebben een hoop shirts steeds bijna niets meer met de clubkleuren te maken.

Dit seizoen lijkt er vooral in Duitsland een trend te ontstaan waarbij de shirtkleur niet meer door de clubkleuren wordt bepaald, maar door de hersenspinsels van willekeurige marketingbureaus. Daarom kleurt de Bundesliga nu van neongeel tot felroze en zijn de traditionele kleuren van het veld verdwenen. Sommige van de nieuwe shirts zijn zo paars dat ze pijn doen aan je ogen, laat staan dat je het aan zou trekken. De fans, die meestal toch liever de kleuren van hun club dan die van een gesponsord melkproduct dragen (zie bijoorbeeld SC Freiburg) komen nu in opstand tegen de neonrage om hun clubkleuren te verdedigen.

Laten we ze even aan je voorstellen:

Hertha BSC Berlin

Foto: herthashop.de

De harde kern van Hertha BSC is helemaal klaar met de modetrend in de voetbalwereld. In een bericht op hun website vertellen de supporters hoe erg ze zich schamen voor hun eigen shirt. Ze hebben zelfs hun leus ‘We try. We fail. We win.’ veranderd in ‘We Try. We fail. WIE PEINLICH’ (‘HOE GENANT’). In een open brief laten de aanhangers van Hertha zich uit over het roze uitshirt en oranje warm-up shirt. De spelers zien er immers uit als vuilnismannen. “De nieuwe slogan van de marketingcampagne van onze club zou moeten zijn: ‘Wij zijn elf vuilnismannen’. Die campagne verloopt dan natuurlijk wel na twee jaar, zodat jullie weer op zoek kunnen naar een nieuwe klantenkring, met een nieuw shirt. Dat is immers wat jullie doen om fans te winnen, toch?” De harde kern, ook bekend als Harlekins Berlin, is boos omdat hun club de laatste jaren stapels marketingexperts inhuurde. Ze hadden alle vrijheid om te doen wat ze wilden, zolang het maar geld opleverde. Het deed niet veel goeds voor het traditionele karakter van de club. “Hertha B.S.C. is geen sportdrankje of een modemerk dat haar kleding in alle kleuren van de regenboog op de markt moet brengen,” zeggen ze in hun brief. De Hertha-aanhangers strijden al sinds 1999 tegen de willekeurige shirtkleuren. Ze noemen het een overtreding van de clubwet, die zegt dat de clubkleuren blauw-wit zijn (§1 Abs 2).

Foto: imago

Hamburger SV

Foto: shop.hsv.de

Ook het Hamburgse HSV kleurt dit seizoen kauwgomballenroze tijdens de uitwedstrijden. Net als bij de Berlijners brak er ook bij de de harde kern van HSV veel protest uit. De Noordtribune sprak zich openlijk uit tegen de marketingcampagne. Ze weten dat de club heeft gekozen voor de felle kleur omdat HSV in 1977 de Europacup II won, maar ook om meer vrouwen naar het stadion te trekken. Dat is een nogal seksistisch idee. Ze zien wel dat dat de club een trend volgt, maar ze vinden dat het zwart-blauw-wit van de club daarmee kapot wordt gemaakt.

FC Augsburg

De Augsburgers hebben de trend natuurlijk niet overgeslagen. Hun uitshirt is neongeel. Supportersvereniging Legio Augusta spreekt in hun Supporter-News van ontvreemding tussen de club en haar fans. Volgens de club dient de kleurenkeuze namelijk voor “winstmaximalisering van de club”. Voor de supporters is het extra frustrerend om de vrij willekeurige kleur van neongeel terug te zien op de shirts, aangezien het logo van de club al drie kleuren bevat. Dat zou genoeg moeten zijn voor drie verschillende tenues. Het oogverblindende tenue is nu één keer gedragen tegen Schalke 04 en wordt voorlopig verkocht als ‘extra shirt met gelimiteerde voorraad’. Er is dus nog hoop voor de Zuid-Duitse supporters.

Werder Bremen

Foto: werder.de/shop

De kleurkeuze van Werder Bremen zorgde ook voor genoeg gesprekstof onder de fans. Openlijk protesteert de harde kern niet, maar op de fora zijn de meningen sterk verdeeld. De kleur lila wordt door sommigen als de kleur van wanhoop gezien, wat al snel met een cynische toon gekoppeld wordt aan de sportieve teleurstelling van afgelopen seizoen. Enkele bijgelovige supporters zien in het lila shirt juist hoop voor een goed seizoen. In 2004 pakte Werder Bremen namelijk de dubbel met een opvallend tenue, een groen-oranje shirt dat ook wel het papegaaientenue werd genoemd.

SC Freiburg

Foto: shop.scfreiburg.com

Promovendus SC Freiburch sloot aan en besloot haar clubkleuren vrij te interpreteren toen zij kozen voor mosgroen. De kraag is het enige traditionele aan dit shirt, voor de rest komt de kleur hoogstwaarschijnlijk van hoofdsponsor Schwarzwaldmilch. De club had de keuze voor mosgroen op zijn minst kunnen verkopen als een verwijzing naar het zwarte woud dat om Freiburg heen ligt. Samen met de Hertha supporters hebben de fans gezamenlijk een spandoek opgehouden met de tekst “Tegen tenues in absurde kleuren, elke club moet haar identiteit beschermen”.

Foto: imago

1.FC Heidenheim

Foto: shop.fc-heidenheim.de

Zelfs in de Tweede Bundesliga worden er pogingen gedaan om op te vallen met neonkleuren. De supporters van 1.FC Heidenheim, beter bekend als Fanatico Boys, hebben fanatiek hun onvrede geuit over de veredelde veiligheidshesjes van hun club, tijdens de thuiswedstrijd tegen de Würzburger Kickers. Ze hielden een spandoek omhoog met de vraag: “FC Heidenheim, zijn je kleuren geel-rood-blauw? Nee. Wij zijn voor tenues in clubkleuren”. De clubkleuren zijn blauw-rood, dus het is wel duidelijk dat dit spandoek gericht was tegen de dit ene oogverblindende, gele tenue.

