Duizelingwekkende doolhoven vol robots en wilde dieren

Je kunt met gemak verdwalen in de absurde wereld van Theo Guignard. In de tekeningen van de Franse illustrator wandel je rond in een vreemde buitenwijk, bezoek je een dierentuin vol robots of neem je een kijkje in een bijzonder kleurrijke fabriek. Zijn illustraties zitten boordevol details, geometrische vormen en personages die rechtstreeks uit Waar is Wally lijken te komen.

Guignard tekende al voor magazines zoals Usbek & Rica en maakte vorig jaar een korte animatiefilm voor Lyft. In zijn boek Labyrinths uit 2015 ontdekt hij de mysterieuze wereld van sciencefiction en uit hij zijn liefde voor robots. Er duiken in zijn werk dan ook geregeld kleine androids op die op Adventure Time-achtige avonturen gaan, of mensen die samenleven met wilde dieren. Hij bracht ook fascinerende illustraties uit van gigantische robots en geeft ons zo een voorproefje van zijn nieuwe boek, Titans, dat later dit jaar uitkomt. Bekijk een aantal van zijn illustraties hieronder:

