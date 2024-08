Deze jongen pompt duizenden euro’s in zijn FIFA-team

Niks missen van VICE Sports? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief en we sturen je elk weekend onze beste verhalen.

Met 8.000 euro kun je leuke dingen doen. Een tijdje op wereldreis, een leuke auto kopen op Marktplaats of rondlopen met twee Rolexen om je pols. Maar waarom zou je dat doen, als je het ook allemaal stuk kan slaan op spelerpakketjes bij FIFA Ultimate Team, zoals Beau uit Haarlem.

Videos by VICE

Beau verscheen onlangs in een video van YouTuber Koen Weijland en werd daarin ‘de investeerder’ genoemd. Beau was het afgelopen jaar naar eigen zeggen 8.000 euro kwijt om met FIFA een zo sterk mogelijk team samen te stellen. VICE zocht hem op in Haarlem en sprak hem over zijn dure hobby.

VICE: Ha Beau, wat een hoop geld geef jij uit aan FIFA. Waar gaat het aan op?

Beau Bakker: Aan de pakketjes in FIFA Ultimate Team. De duurste is 25 euro. Verder kun je er ook voor kiezen om pakketjes van vijf of tien euro te kopen. In zo’n pakketje zitten allemaal verschillende spelers, waarbij ik dan hoop op minimaal één speler die beter is dan de spelers die ik al heb. Of op een speler die veel waard is, die kan ik dan weer verkopen voor een boel FIFA-punten. Met die punten krijg ik niet mijn geld terug, maar kan ik wel weer mijn team versterken.

Zitten er altijd goede spelers in zo’n duur pakketje?

Dit jaar was echt een groot drama. Ze lichten je gewoon op. Ik heb weleens gehad dat de hoogste speler in zo’n pakketje een gemiddelde rating van 81 had. Dan word ik flink boos.

Snap ik.

Als je zo’n duur pakketje koopt, vind ik dat er minimaal een speler van 87 in moet zitten. Dat doen ze natuurlijk niet. Het is een grote goksite, wat dat betreft.

Werk je jezelf niet helemaal de schulden in?

Nee, totaal niet. Ik speel ook niet eens overdreven veel, ik denk ongeveer drie of vier uurtjes per dag. Ik heb ook nooit de Weekend League afgemaakt, omdat ik een eigen snackbar runde, Friet van Piet. Daarnaast werkte ik nog bij mijn pa in de vishandel, dus ik was vaak wel tachtig uur in de week aan het werk. Dat werd te gek, dus met die snackbar ben ik gekapt.

Oké, maar dan nog, 8000 euro…

Misschien dat ik onbewust een keertje minder uit eten ging met mijn vriendin. Of me wat inhield als ik met mijn vrienden ging stappen. Door die snackbar heb ik wel drie jaar royaal kunnen leven. En ja, het is natuurlijk wel bizar dat ik zoveel geld uitgaf aan FIFA. Mijn ouders waren het er ook niet altijd mee eens, maar ik deed het gewoon.

Die werden natuurlijk kwaad.

Nou, ze hebben wel een keer mijn pinpas afgepakt en gezegd: “Nu is het klaar.” Dan ging ik toch weer stiekem naar de Intertoys om een PlayStation- tegoedbon te halen.

Wat is het maximale dat je op een dag hebt uitgegeven aan FIFA?

Rond de 800 euro, denk ik. Als mijn vriendin zag dat ik er zo veel geld op gooide, riep ze weleens: “Jezus, doe nou eens normaal, idioot!” Ik weet ook wel dat het zonde is. Voor dat geld zou ik ook een gek avondje in de club kunnen hebben met mijn vrienden, en ze op allerlei flessen kunnen trakteren. Ik had ook makkelijk een seizoenkaart voor Ajax kunnen kopen van dat geld.

Toch bleef je het doen. Waarom?

Het is het kleine jongetje dat nog in me zit. Ik wil beter worden, een mooi team opbouwen en beter zijn dan mijn vrienden. Het is toch een soort verslaving. Hoor ik dat een vriend van me een goede speler in een pakketje had, dan denk ik: op zich kan ik best honderd euro missen voor vier pakketjes. Vaak is het dan meteen drama. Had ik het maar niet gedaan, denk ik dan.

Maar je hebt niet zoiets van, misschien moet ik hulp zoeken?

Waarom zou ik? Het is niet zo dat ik dagen achter de PlayStation zit. Ik kon het geld ook gewoon missen. Als ik bij de Albert Heijn zou werken en 800 euro in de maand zou verdienen, zou het een ander verhaal zijn.

In België is het nu verboden om FIFA-punten te kopen met echt geld. Een verbod in Nederland zou jou ook niet slecht uitkomen.

In Nederland zullen ze het wel willen behouden, met zo’n investeerder als ik. Ik sluit niet uit dat er nog meer figuren rondlopen zoals ik.

Ben je wel goed in FIFA, eigenlijk?

Ik heb een paar keer dicht bij de top honderd van Nederland gezeten. Het is voor die notering belangrijk om veel Weekend League te spelen, maar ik had vanwege mijn werk nooit tijd om in het weekend dertig potjes te spelen. Ik ben trouwens wel een keer op een haar na de esporter van Telstar geworden.

Hoe dan?

Ik zat een keer bij de laatste vier. Vanuit huis mochten we in de avond tegen elkaar strijden wie de esporter van Telstar zou worden. Ik won alles, en ik moest nog één potje spelen, maar dat ging niet. Het was inmiddels al zo laat, dat ik bij mijn vader in de vishandel moest werken. Toen werd een andere jongen het. Pff, dat was zuur. Misschien waag ik dit jaar ergens anders een nieuwe poging.

Nou is de grote vraag: ga je straks met FIFA 20 weer zo’n bedrag uitgeven?

Dat ben ik niet van plan. Maar goed, dat riep ik vorig jaar ook. Ik ga in elk geval proberen om mezelf in bedwang te houden. Nou moet ik zeggen dat dit ook wel mijn gekste jaar was. Bij FIFA 18 was ik ongeveer vijfduizend euro kwijt, daar ben ik bij FIFA 19 aardig overheen gegaan. Dit jaar wil ik eerst zonder al dat geld proberen om een sterk team te krijgen.

Volg VICE Sports Nederland ook op Insta: