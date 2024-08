Duizenden mensen betogen in Brussel om Palestijnen te steunen

Zoals op veel andere plekken in de wereld, kwamen ook aan de Brusselse Kunstberg duizenden mensen bijeen om Palestina te steunen.

De menigte demonstranten – wellicht het grootste aantal sinds de Black Lives Matters-betoging in juni 2020 of die voor het zorgpersoneel afgelopen september – kwam opdagen om de huisuitzettingen van Palestijnse families op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem aan te klagen. De betogers protesteerden ook tegen de de bombardementen die Gaza hebben getroffen, het apartheidsbeleid waar Palestina al decennialang onder lijdt en het stilzwijgen van Europese politici over deze situatie. Op 15 mei wordt ook de Nakba (‘catastrofe’ in het Arabisch) van 1948 herdacht: de massale gedwongen uittocht van Palestijnen, die gepaard ging met de oprichting van de staat Israël.

Videos by VICE

Sinds vorige maandag zijn er bijna 200 mensen omgekomen in Palestina. In Israël kwamen een twaalftal mensen om het leven.

Afgelopen nacht heeft de Israëlische luchtmacht Gaza opnieuw meermaals gebombardeerd. In de tussentijd – of het nu bij de VN is of bij Joe Biden, afgezien van oproepen tot de-escalatie – zijn er weinig vooruitzichten…

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.