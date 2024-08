Duizenden misvormde animatiemannetjes hossen door de straten van Japan

Op het youtubekanaal van David Lewandowski staan maar drie video’s. Vijf jaar geleden maakte hij going to the store, waarmee hij het verhaal vertelt van een kreupel, verminkt en vervormd animatiemensje wiens leven – zoals je verwacht – met wat ongemakken gepaard gaat. De video was een viral uit het boekje, en daarna postte hij twee jaar lang niks. Toen kwam late for meeting, en weer haalde hij daarmee tientallen miljoenen views. En weer hoorden we jaren niks van Lewandowski.



Vorige week kwam de serie – die Lewandowski zelf “een reeks korte films geïnspireerd door een vurige passie voor onzin” noemt – weer tot leven met time for sushi. Dit keer gaat onze kronkelige vriend op vakantie naar Japan, waar hij duizenden lotgenoten vindt. Net zoals Lewandowski tegenwoordig lang niet meer de enige CGI-grappenmaker is, lijkt Japan te overstromen met verwrongen lijven. Op straat, in de zee en in de lucht, je vindt ze echt overal.

Samen met de film heeft Lewandowski de site goingtothe.store gelanceerd, waar je zijn werk kan steunen door spulletjes van hem te kopen. Zo heeft hij bijvoorbeeld een boek, een kussensloop en een schaakset van bijna 80.000 euro in de aanbieding. Die laatste is dan wel gemaakt van mammoetivoor en metaal van meteorieten.

De ongecensureerde versie van time for suhi staat hieronder.

En hier zie je de andere twee absurde avonturen van het misvormde mannetje:

Meer werk van Lewandowski zie je op zijn website, waaronder special effects voor TRON: Legacy en Oblivion.